Rakuten TV incorpora a su catálogo varios canales de la BBC

La plataforma de vídeo bajo demanda Rakuten TV ha anunciado hoy la incorporación a su contenido de diferentes canales de la BBC que emitirán en España series y programas exitosos de la compañía británica, al igual que en Francia, Italia, Alemania, Austria y Suiza.

BBC Drama, BBC Doctor Who, BBC Travel, BBC Food y BBC History son los canales que se suman a la oferta de la plataforma de "streaming" y que abarcan todo tipo de géneros como el drama o el documental.

A través de BBC Drama se podrá disfrutar de series premiadas como "¡Llama a la comadrona!" ("Call The Midwife") y "Caso cerrado". También estarán disponibles capítulos de la longeva y exitosa serie de ciencia ficción "Doctor Who" a través de BBC Doctor Who, en el que los espectadores podrán acompañar a los doctores en sus aventuras a través del espacio y el tiempo.

La exploración a través de paisajes exóticos y escenarios espectaculares tendrán cabida en BBC Travel, en el que también aparecerán los programas de viajes presentados por Simon Reeves. Otro tipo de exploración, en este caso a través de la historia, es lo que ofrecerá BBC History a través de sus documentales, que recorren etapas tan diversas como el Antiguo Egipto o la Edad Moderna.

Completa el paquete BBC Food, el canal dedicado a los amantes de la gastronomía y por el que desfilarán algunos de los chefs favoritos entre la audiencia, como Rick Stein o Nigel Slater, a través de programas como "Rick Stein's Spain" o "Nigel Slater's Simple Suppers".