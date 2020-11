El enfado de Pilar Rahola con los partidos independentistas: “No van a una”

“Pido una explicación, una justificación, un motivo solvente que justifique que el independentismo esté fragmentado y no vaya la una”. Así empieza la tertuliana Pilar Rahola su recién estrenado Videoblog llamado: “Palabra de Rahola”. Está muy enfadada con esta actitud de los partidos independentistas que contrapone a la del Estado, en la que “todos van a la una, no hay autocríticas, no hay fragmentación”. Cree que la actitud de las formaciones separatistas responde al “sectarismo político, los intereses partidistas, el cainismo puro y duro, porque si no, es inexplicable”, concluye.

Y reprocha a los independentistas que no reaccionen y no sean capaces de ponerse de acuerdo a pesar de que “estamos viviendo oleadas permanentes represivas, la respuesta permanente del Estado en forma de intolerancia”. y en estas oleadas incluye la reciente operación de la Guardia Civil, por la que se detuvo a una veintena de persones por presuntamente desviar fondos públicos para el “procés”. Para Rahola estas detenciones fueron “arbitrarias” y, además, a su juicio, se vulneraron “derechos jurídicos, derechos individuales, sin dar ninguna explicación. Hacen lo que quieren”.

Considera que los ciudadanos legaron a los líderes políticos la ilusión y se pregunta: ¿Qué están haciendo con ella? Y añade: ¿Cómo es posible que con la situación que tenemos ahora aún están divididos, mirándose de reojo, separados, con estrategias diferentes, confrontadas, unos pactando en Madrid, y los otros que no". Y acaba el vídeo con esta sentencia: “La falta de unidad del independentismo es una traición a la ilusión colectiva. inexplicable. Injustificable. Inaceptable”.

También en otra red social, en este caso en Twitter, la conocida tertuliana independentista deja claro que "hoy, muy harta de los nuestros".