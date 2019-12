Pilar Rahola la 'lía' en TV3 por su opinión sobre la gente que gana 6.000 euros al mes

Pilar Rahola vuelve a estar en el centro de las miradas por unas declaraciones polémicas. En esta ocasión, la periodista catalana ha criticado el pacto fiscal en Cataluña entre ERC y Catalunya en Comú, que también apoya JxCat. Este va a suponer una subida tanto del IRPF a quienes más cobran como del Impuesto de Sucesiones. Lo que para Rahola es un “escándalo”, porque cree que quienes cobran más de 90.000 euros al año son “clase media-alta” y quienes ganan 6.000 euros al mes son “clase media en apuros”.

Según afirmó en el programa de TV3 Tot es Mou, “un médico, un cirujano, un dentista, un notario o un abogado que ha hecho una carrera, que ha sido brillante y ha hecho bien las cosas” no se merece una subida de impuestos por tener “un buen sueldo”. “¿Es el culpable de que ahora no haya hospitales?”, se preguntó Rahola en idéntico espacio.

Pilar @RaholaOficial: "Rics són les grans fortunes, 90.000 euros anuals és classe mitjana-alta: 6.000 euros al mes és classe mitjana i apurada"#TotEsMouTV3

�� @tv3cat

▶ https://t.co/IIPMW2BJHl pic.twitter.com/6lP8JBn8DY — Tot es mou (@totesmoutv3) December 17, 2019

“¿O los culpables son unos políticos ineptos que no han resuelto la capacidad económica de Cataluña, no han resuelto el déficit fiscal que padecemos, no han resuelto el expolio o el fraude fiscal... y cargan contra un señor que cobra 6.000 euros al mes porque tiene una carrera y le ha ido un poco bien?”, cuestionó después.

Para Rahola, no se puede tildar de “ricos” a quienes ganan 6.000 euros al mes. “Rico es el señor Oliu, es la duquesa de Alba. Ese señor que cobra 6.000 euros al mes estará pagando la mitad de su sueldo, como mínimo, de impuestos. Quita la hipoteca de la casa, quita a los hijos... ¿Qué le queda? ¿Eso es riqueza? Es clase media y apurada”, opinó.

Pilar @RaholaOficial: "No podem permetre que Catalunya sigui un dels territoris més cars del món, és un tema patriòtic" #TotEsMouTV3

�� @tv3cat

▶ https://t.co/IIPMW2Tl5V pic.twitter.com/70cRJ1vqgu — Tot es mou (@totesmoutv3) December 17, 2019

Aún hay más: Rahola cree que quienes ganan 2.000 euros mensuales son “proletariado”. “Han hecho creer que cobrar 2.000 euros y tener un pisito pagando hipoteca es ser clase media y no es cierto”, aseveró también en TV3. Ante esta situación, la periodista denunció que “Cataluña es uno de los territorios más caros fiscalmente del mundo” y que “no nos lo podemos permitir”. “Cataluña tiene una carga fiscal superior al resto”, sentenció.