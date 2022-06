Rafa se frustra en ‘Pasapalabra’ por lo que le pasa en plena prueba contra Orestes: "Duele"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia, consolidando así las tardes de la cadena junto a '¡Boom!'. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Rafa Castaño. El concurso apostó por recuperar unos de sus míticos concursantes para ponérselo todavía más difícil a Orestes. Rafa Castaño, después de estar en un centenar de entregas de 'Saber y Ganar', participó en el concurso presentado por Roberto Leal por primera vez en 2015 y, de nuevo, en 2017 y 2019, sumando más de 100 jornadas enfrentándose al Rosco. De la misma manera, ha regresado este 2022 para intentar llevarse el bote. Parece que el participante lo está logrando y ha provocado que Orestes tenga que enfrentarse a la Silla Azul en más de una ocasión.

Como consecuencia, este duelo cada vez se hace más tenso, dado que ambos ya tienen una larga experiencia en el formato. Es por esto por lo que ambos sienten mucha admiración el uno por el otro y no dudan en expresar que temen a su rival. De la misma manera, es impredecible quien acabará en la Silla Azul. En esta ocasión, ninguno de los dos tuvo que competir por mantener su puesto en el programa, ya que quedaron empate en el Rosco de la entrega anterior. No obstante, el veterano concursante sigue destacando en 'La pista musical', aunque Rafa suele ser muy rápido al darle al pulsador.









Orestes se disculpa con Rafa

"2011", decía Roberto Leal como primera pista para dar paso a las primeras notas del tema que deben acertar. Rafa parecía sabérsela y se llevó las manos a la cabeza al no dar con el título de la canción. “Me sale Mortadelo y Filemón, pero sé que no es”, decía Orestes tras reconocer que la había escuchado “mil veces”. “Es el gran Kase.O. Se me viene a la cabeza Ringui Dingui, pero no es esa. A ver con la frase”, se lamentaba el concursante, señalando que la conocía.

“Ya no hago un drama por nada”, leía el conductor del espacio de Atresmedia. Orestes seguía perdido y comenzó a cantar Fangoria. “Él a lo suyo”, señalaba el presentador entre risas. “Hasta que no llegue el titulo no voy a saberla porque el rap…”, se justificaba el participante. “La he escuchado veinte mil veces… Nada nada”, decía Rafa, visiblemente frustrado a no dar con el tema.

Después de escuchar parte de la letra, Rafa asentía, asegurando que conocía la canción e intentando cantarla. “Joe macho… Es que la he escuchado… Es que duele cuando la has escuchado… Es Kase.O, eso si me lo vas a reconocer”, apuntaba Rafa. Asimismo, Orestes seguía perdido con la canción, aunque fue quien la acertó por la siguiente pista. “El título dicho con otras palabras: periodo artístico donde destacó Miguel Ángel”, decía Leal. “Perdón, por la de ‘El mundo’. Renacimiento”, decía Orestes, acertando tras disculparse por dar con la canción que le gustaba a su rival, lo mismo que les sucedió al contrario en el programa anterior. “No pasa nada”, aseguraba Rafa.