Quejas por la 'mano larga' de Isabel Pantoja; vestido que toca, vestido que se queda

Muchos son los secretos que esconde el mundo de la televisión y que suele sorprender a todos aquellos ajenos a los focos y las cámaras. ¿Nunca se han preguntado por qué algunos presentadores nunca se levantan de la mesa? Tal vez detrás de esa pregunta haya un defecto físico, o por qué el público aplaude cuando tiene que aplaudir, la respuesta es por una persona cuyo trabajo es estar pendiente del público y sincronizar sus reacciones, el regidor.

Algo que también suele sorprender a la gente cuando llega a una televisión es el tema del vestuario, ya que hay muchas personas que creen que quienes portan una prenda en la pequeña pantalla son sus propietarios. Esto normalmente no es así, es el caso de los presentadores de informativos, cuyos trajes y vestidos normalmente pertenecen al fondo armario de la emisora o son donados por una marca para ser utilizados y posteriormente devueltos a estas marcas de nuevo. Algo similar ocurre en programas de entretenimientos, como es el caso de los concursos.

Precisamente, en un concurso de canto y niños ha vuelto Isabel Pantoja a la televisión. Lo ha hecho con Telecinco y su apuesta con el talent 'Idol Kids', en sustitución de 'La Voz Kids' después de que este formato haya pasado a manos de Antena 3. Isabel hará las de jurado junto a Carlos Jean y una habitual de casa como Edurne. A pesar de llevar en esto del mundo del espectáculo parece que Isabel es nueva en cuanto a conocer la dinámica de como funcionan los vestuarios en televisión.

Los miembros de jurado de 'Idol Kids' posan junto a Jesús Vázquez, presentador del formatoZipi

Isabel Pantoja y su mala costumbre de quedarse el vestuario que utiliza

A pesar del sentimiento de alegría que puede generar volver a ver a la tonadillera en televisión después de una época marcada por la desaparición de los focos por culpa de los dos años que pasó en prisión por el 'Caso Malaya' y previo paso por 'Supervivientes', parece ser que desde Telecinco no están muy contentos con una de las costumbres de la cantante de copla.

Según ha informado la periodista y escritora Pilar Eyre en Lecturas, de primera mano ha conocido que Isabel no devuelve el vestuario que utiliza. Desde el vestuario de 'Idol Kids', se han esforzado en buscar unos vestidos y unas prendas elaboradas con telas de mucha calidad para que la que fuese mujer de Paquirri vistiera espléndida y cómoda. Un vestuario caro, que las marcas prestan al programa para que sean utilizados durante las grabaciones o actos promocionales y que luego vuelven a sus puntos de partida.

Pues bien, según desvela Eyre, Isabel, acabadas las grabaciones, Pantoja mete todos los vestidos, prendas y accesorios que ha utilizado durante las grabaciones en unas maletas y se lo lleva a su finca Cantora, dejando a la gente de vestuario con dos palmos cuando acuden al camerino de la madre de Paquirrín y se encuentran que no ha dejado ni las perchas.

Eso de querida me toca el corazón, compañeros... fuera de @Lecturas hace mucho frío... https://t.co/adCpV4JMnt — Pilar Eyre (@pilareyre) March 4, 2020

También narra Eyre un episodio en el que la propia Pantoja se había negado a salir a plató cuando todos la esperaban. A continuación Isabel pedía que le trajesen un vestido de una cara marca alemana. Tras todo el espectáculo montado, y con carrera incluída para conseguir el vestido que la tonadillera pedía, finalmente 'Isa' se echaba a su maleta el primer vestido que había rechazado y el vestido que finalmente había utilizado.

Según cuentan, la empresa le ha pedido varias veces que devuelva lo que se ha llevado a Cantora, a lo que ella responde que le aseguraron que se podía quedar con todo el vestuario que utilizase: "No he cometido ninguna irregularidad, ha sido un regalo". La situación habría llegado a tal punto que incluso se estarían planteando desde la productora del talent infatil descontar el importe de todo lo 'robado' directamente de la nomina de Isabel.

Un caso que se repite, vestidos que no vuelven tras pasar por la Pantoja

No es la primera vez que Isabel se las 'gasta' así en uno de los trabajos. La propia Pilar Eyre cuenta que la cantante no tiene relación y se encuentra enfrentada con el también cantante Miguel Poveda, después de que este le pidiese una bata de cola como recuerdo y la ex de Julián Múñoz le pidese a cambio 30.000 euros.

Desde otras fuentes apuntan que Isabel se habría quedado bañadores utilizados en reportajes fotográficos bajo el pretexto de que se trataban de ropa intima. También informan, que en los hoteles también se le antojan a la Pantoja objetos como almohadas de cama alegando que son perfectas para ayudarle con sus problemas para dormir.

Más grave se atisba la supuesta jugarreta que la tonadillera le habría jugado Conchita Vilella, una relaciones públicas catalana que quiso conocerla. Tras hacerlo le presentó a uno de los responsables en España de una prestigiosa marca de ropa. Según cuenta Josep Sandoval en un libro, Isabel se comprometió a dar una exclusiva con la colección de primavera de esta marca a cambio de toda la ropa que la cantante pidiese a la empresa.

La empresa acepto, y por lo visto, Isabel llenó abundantemente sus armarios. Cuando llegó la fecha del reportaje, Isabel se negó a hacerlo y le contesto a Vilella que: “¿Tú tienes algún papel firmado? Pues no pierdas el tiempo”. Finalmente la ya desaparecida Vilella tuvo que pagar la deuda que durante ese tiempo Isabel había contraído con esta marca.