Isabel Pantoja, criticada por Colate por ser una "crack de la manipulación"

MADRID, 12 (CHANCE)

Colate ha vuelto a protagonizar uno de los momentos más polémicos de la gala de Tierra de Nadie. El concursante ha puesto a caer de un burro a Isabel Pantoja y lo cierto es que se ha quedado muy a gusto conversando con su amiga Mónica Hoyos sobre qué le parece el concurso que está haciendo la tonadillera. La madre de Kiko Rivera se encontraba en la orilla de la playa viendo la conversación tan larga que estaban teniendo los dos concursantes.

"Esta señora es una crack de la manipulación para ganar el reality, nos ha manipulado a todos" decía Colate a Mónica, refiriéndose a que la tonadillera hace todo lo posible para dejar a su enemigo siempre mal de cara al público que sigue el programa. "Según ella, soy un egoísta, después de comerse todos mis peces y no dar las gracias, me mira con mala cara" seguía diciendo el concursante, y es que parece que está cansado de ser uno de los que más pesca y al que menos se le agradece.

La conversación con Mónica Hoyos se acababa con un argumento que nos ha dejado con la boca abierta, ya que Colate le afirmaba a su amiga que: "Su primera víctima ha sido Carlos y la siguiente soy yo, entonces ahora va a por mí, y os intenta poner en contra de mí a todos".

A pesar de que no opinaba de manera igual, Mónica Hoyos le daba su otro punto de vista y le explicaba que no solo se trataba de ser agradecido sino de tener buena relación: "Yo creo que se trata más de empatía, si tú no te llevas bien con una persona no le vas a estar dando las gracias todos los días". Después de hablar con Colate, la expareja de Carlos Lozano se desahogaba con Isabel Pantoja y le contaba cómo había sido la conversación.

"Cuando tú haces una cosa no tienes por qué echarla en cara, ya bastantes vídeos hace, es un show. Ya ese show lo tiene él hecho, entonces que tenemos que aplaudirle? Yo no le voy a aplaudir, yo le doy las gracias a él y a Albert. Ahora aplaudirle, ni a él ni a nadie, que me aplaudan a mí cuando canto, no te fastidia" opinaba Isabel Pantoja sobre las palabras que le había dedicado su enemigo Colate. Terminaba asegurando que: "A mí no me importa lo que piense este señor sobre mí porque no tiene pantalones para decírmelo en mí cara".