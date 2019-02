Chan Kong-sang, más conocido como Jackie Chan, nació en China. A los 7 años sus padres le apuntaron al grupo de teatro de a la Ópera de Pekín. Esta sería su puerta hacia el mundo del espectáculo. Al año siguiente protagonizaría su primera película, ‘Big and Little Wong Tin Bar’. Permaneció en esta escuela durante 10 años perfeccionando no solo la interpretación, sino las acrobacias, las artes marciales, la comedia y hasta el canto.

Pero el mayor contratiempo con el que se encontró Jackie fue el de no parecer una copia de Bruce Lee. Por este motivo Chan buscó su propio estilo buscando coreografías que mezclaran las acrobacias, el humor y las artes marciales. Todo lo contrario que Lee, quien se mostró como un luchador reto y preciso.

Poco a poco dio el salto de china a Hollywood donde el público ya estaba acostumbrado a ver a actores orientales interpretando papeles protagonistas que luchaban. Uno de los puntos fuerte de Jackie era que todas sus películas eran aptas para todos los públicos, por lo que su audiencia no se limitaba a un solo sector. Hasta llegó a tener una serie de dibujos animados con su propio nombre en Disney Channel. Su fama creció a pasos agigantados y fue condecorado con una estrella en el paseo de la fama de Los Ángeles.

Jackie Chan es uno de los pocos actores que no utiliza dobles en las escenas de acción. Este hecho casi le cuesta la vida en más de una ocasión. Fracturas en brazos, esguinces en rodillas o tobillos han acompañado al interprete, pero una de las más peligrosas tuvo lugar durante el rodaje de ‘La armadura de dios’ donde saltando de árbol en árbol se fracturo el cráneo.

Últimamente ha participado en películas como ‘Kung fu Panda’ o ‘La lego película’ como actor de doblaje y sigue haciendo películas en Estados unidos y China, pero a un nivel más bajo. También ha escrito sus memorias donde aclara rumores a lo largo de su vida.

, New York, NY - 20190122 Jackie Chan Book Signing at Barnes and Noble. ROGER WONG

En el terreno personal no le va tan bien. Ha tenido varios problemas con sus dos hijos. Etta NG es su hija, pero chan nunca ha tenido casi relación con ella, fruta de una relación mientras estaba casado siempre se mantuvo alejado de ella. Ahora la joven ha denunciado públicamente en internet que su novia y ella han sido marginadas por sus familias y amigos por ser homosexuales y actualmente no tienen a donde ir. Su padre, por su parte, no se ha pronunciado al respecto ni le ha tendido una mano. Por otra parte, su hijo Jaycee fue detenido por la policía en Pekín por posesión de drogas. Chan intercedió por él pero no puedo evitar que su hijo pasara 6 meses en prisión.