¿Qué fue de los presentadores originales del 'Club Megatrix' de Antena 3?

Con la llegada del verano, muchos recordarán el momento en el que terminaban las clases del colegio y empezábamos una nueva rutina mañanera frente a la televisión para ver 'Club Megatrix'. Lo mismo que sucedía los fines de semana. Es por esto por lo que, de forma inconsciente, ponemos Antena 3 nada más levantarnos. No obstante, desde 2013, ya no podemos ver H2O, El príncipe de Bel-Air ni Dragon Ball en la cadena de Atresmedia.

Este espacio destinado al público infantil y juvenil llegó a la parrilla televisiva en 1995, pero a lo largo de sus 17 temporadas experimentó muchos cambios, tanto en su contenido como en los rostros que lo presentaban.

Ingrid Asensio, Jorge San José, David Pérez, Ana Chávarri, Sara Mielgo, Daniel Diges, Tito Augusto, Esther Bizcarrondo, Andrés Caparrós, el Mago Murphy, Natalia Rodríguez, Enric Escudé y Jordi Cruz fueron algunos de los presentadores que se colaban en las casas cada mañana. Sin embargo, a muchos se les ha perdido la pista y se desconoce a qué se dedican en la actualidad.

Ingrid Asensio

Ingrid Asensio fue el primer rostro femenido en estar al mando de 'Club Megatrix'. Sin embargo, su elección fue muy polémica, ya que es hija de Antonio Asensio, fundador de uno de los grupos de comunicación más importantes. A pesar de ello, no dio mucho más que hablar, dado que solo formó parte del formato durante un año.

Lo mismo le sucedió con la televisión en general, ya que decidió alejarse de los focos para dedicarse a su familia al ser madre de tres hijos, Fernando, Valeria e Ingrid. Además, posteriormente, adoptó a Alexia. La presentadora se casó con el futbolista Fernando Sanz, hijo del entonces presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz.

Es por esto por lo que pasó de ser presentadora a protagonista de las revistas del corazón. Hasta ahora, la familia se ha dedicado a viajar para acompañar a Sanz, dado que trabaja para la Liga de Fútbol Profesional como director de su proyecto de Oriente Medio. Es por esto por lo que han estado viviendo en Dubai y, ahora, en Madrid de manera intermitente.









Jorge San José

Jorge San José comenzó siendo uno de los rostros más pequeños del espacio y uno de los más famosos a día de hoy, dado que también es hermano de la actriz Lidia San José. Es por esto por lo que su trayectoria no terminó en el programa infantil y, años después, se convirtió en un secundario habitual de míticas series de nuestra televisión.

Por este motivo, a San José se le puede recordar por haberle visto como Nico en 'Manos a la obra', el hijo de Marisa (Beatriz Carvajal) en 'Compañeros', Coque en 'El comisario' y Alejo en 'Paco y Veva'. De la misma manera, también ha realizado cameos en ficciones como 'El auténtico Rodrigo Leal', 'Ana y los siete', 'Los simuladores', 'MIR', 'Hospital Central', 'El Ministerio del Tiempo', 'Centro médico', 'Velvet colección' y 'Altamar'. Al igual que también se le ha visto en algunas películas como 'En la ciudad sin límite', 'Tiovivo c. 1950' o 'Deus Ex Machina'.









David Pérez

Formando parte de los inicios junto a Ingrid Asensio y Jorge San José, David Pérez es uno de los que más tiempo formó parte del programa. De hecho, se despidió en 2001 tras seis años al frente, cerrando así también su etapa como presentador. Con el paso del tiempo, el comunicador decidió dejar las cámaras para colocarse tras ellas y construir una carrera como productor y realizador.

Es por esto por lo que, a pesar de no haber vuelto a presentar, Pérez ha dedicado toda su vida a lo audiovisual y se ha centrado en dirigir varios cortometrajes y webseries. Sin embargo, fue en 2013 la última vez que se le pudo ver en la pequeña pantalla, concretamente cuando participó en 'Tuneox', concurso de Neox en el que buscaban los mejores sketches y en el que logró alzarse con la victoria.









Ana Chávarri

Ana Chávarri fue la segunda mujer en ponerse al frente del espacio tras la salida de Ingrid Asensio. Formó parte del programa durante seis años, pero siguiendo el ejemplo de otros de sus compañeros, se marchó para centrarse en su vocación y estudiar Arte Dramático. Es por esto por lo que el resto de su vida se ha dedicado a la interpretación y se le ha visto tanto en cortometrajes como en obras de teatro y películas como 'Di que sí'.

Además, ha desarrollado una faceta como escritora y es autora de los libros 'A tu bola', 'Qué hacer con tu paga' y 'Volver a soñar'. Sin embargo, su carrera no se ha quedado ahí y también ha formado parte del proyecto musical 'Tan solo dos'.









Sandra Blázquez

Sandra Blázquez es uno de los rostros 'Megatrix' más recordados en la actualidad, teniendo en cuenta su papel como Alma en 'Física o química'. No obstante, su carrera televisiva comenzó en 1997, cuando tenía tan solo 10 años, al aparecer con un papel secundario en 'Al salir de clase'. Fue se mismo años cuando fue fichada para 'Club Megatrix', donde estuvo durante dos años. Posteriormente, quiso centrarse en su carrera como actriz y se hizo un hueco a la televisión al trabajar en series como 'La vida de Rita', 'Ana y los siete', 'Cambio de clase', 'Tierra de lobos', 'Vive cantando' o 'Acacias 38'.

La última vez que se le ha visto en la pequeña pantalla fue recuperando su interpretación de Alma para 'Física o química: El reencuentro'. Actualmente, su vida poco tiene que ver con la de hace unos años, dado que, en 2014, fundó, junto a su amiga María Fábregas, la ONG Idea Libre. Es por esto por lo que, desde entonces, se dedica a la educación de los niños mediante una escuela que construyó en Kenia. A raíz de esto, escribió 'Me dije hazlo y lo hice', cuyos beneficios son para la fundación.









Daniel Diges

Si hablamos de Daniel Diges, a todos nos viene a la cabeza su interpretación de 'Algo pequeñito' como representante de España en Eurovisión 2010. A pesar de ello, antes de consolidar su carrera como cantante o actor de musicales, pasó por la televisión como comunicador. Cuando terminó 'Nada es para siempre', Diges se incorporó a 'Megatrix' como uno de sus presentadores, desde 2001 hasta el 2003. Posteriormente cogió las riendas de 'Max Clan', un espacio infantil similar, pero emitido en Telecinco.

Sin embargo, luego se consolidó como actor y comenzó haciendo papeles esporádicos en series como 'Ana y los siete', 'Hospital Central' o 'Aquí no hay quien viva'. No obstante, es principalmente conocido por sus actuaciones en el teatro al protagonizar exitosos musicales como 'High School Musical', 'Hoy no me puedo levantar', 'La bella y la bestia' o 'Los miserables'. Aunque también ha concursado en espacios televisivos como 'Tu cara me suena' y 'Tu cara me suena mini'.









Enric Escudé

Para Enric Escudé, 'Megatrix' fue un gran trampolín para su carrera, donde trabajó de 2003 a 2005. Esto se debe a que posteriormente trabajó en reconocidos formatos como 'El programa de Ana Rosa', 'TNT' o 'El buscador'. Después de unos años pasando una etapa profesional complicada, volvió en 2015 como presentador de 'Perdona TV Show'. Además, en 2013, publicó su libro 'Qué fue del niño de la nocilla', haciendo referencia a cuando se convirtió en el rostro de Nocilla durante muchos años.

A pesar de su trayectoria, tambien ha ocupado los medios de comunicación en varias ocasiones por algún que otro escándalo de su vida personal y profesional. El comunicador ocupó las páginas por haber sufrido trastornos de alimentación hasta por haber planeado montajes televisivos para intentar recuperar su éxito del pasado. No obstante, ha logrado recuperar las riendas de su vida y, actualmente, tiene su propia tienda de ropa en Barcelona, en la que se encarga de seleccionar cada colección.









Natalia Rodríguez

Popularmente conocida por su debut en la primera edición de 'Operación Triunfo', Natalia logró hacerse un hueco en la televisión desde entonces, aunque siempre mantendrá su etiqueta de triunfita. Tras su paso por el talent musical, su fama no dejó de crecer, lo que fomentó sus apariciones televisivas hasta convertirse en presentadora de 'Megatrix', donde permaneció hasta el año 2007.

Desde entonces, nunca ha dejado la pequeña pantalla y también se la pudo ver como copresentadora junto a Bertín Osborne de 'Grand Prix'. De igual manera, se ha dejado ver por varios concursos musicales como madrina de Nauzet en 'Gente de primera' y como jurado de 'Se llama copla Junior' (Canal Sur), además de ser copresentadora de 'Menuda Noche'. De igual manera, se puso al frente de 'Fenómeno fan'.

Años después fue concursante de 'Splash! Famosos al agua' o 'Family Feud: La batalla de los famosos' y, entre sus últimos trabajos, destacan su colaboración en 'Hora punta' y 'La mejor canción jamás cantada'. Todo esto sin abandonar su carrera como cantante, ya que ha sacado varios discos: 'No soy un ángel' (2002), 'Besa mi piel' (2003), 'Natalia' (2004), 'Nada es lo que crees' (2006) y 'Radikal' (2007).









Andrés Caparrós

Siguendo el ejemplo de su padre y su hermano, Alonso Caparrós, Andrés probó suerte en la televisión. Debutó en 2003 como compañero de Enric Escudé y a Natalia al frente de 'Megatrix' durante un año. Poco después se unió al equipo de Popular TV, donde fue presentador de diferentes formatos. Años después su carrera dio un giro radical cuando, en 2009, fue fichado por Intereconomía para colaborar en programas como 'No me lo puedo creer'.

Desde entonces, poco se sabe del comunicador. Una de sus últimas apariciones en la pequeña pantalla fue en 'La que se avecina', donde participó para dar vida a un presentador de televisión en uno de los episodios.





Jordi Cruz

Jordi Cruz siempre se ha dedicado a los medios de comunicación y es popularmente recordado por ser el mítico presentador de 'Art Attack', donde enseñaba diferentes manualidades a los espectadores más jóvenes. Después de más de seis años al frente, dejó el 'Club Disney' y pasó por otras cadenas como TVE hasta ser fichado por Antena 3 para coger las riendas de 'Megatrix', donde terminó presentando en solitario durante tres años.

Desde entonces, se ha dejado ver al frente de otros programas para la televisión Balear IB3 como el primer reality para internet ' Uno de los nuestros sobre el cantante David Bustamante'. Además, en 2009, dirigió y presentó el concurso musical Número 1 en Neox. Posteriormente, se ha forjado una carrera como locutor y ha trabajado en Radio Calviá y Cadena 100.

Sus últimas apariciones en la pantalla fueron como juez invitado en programa de repostería 'Niquelao!' en 2019 y como presentador de 'Top Gamers Academy' en Neox en 2020. Actualmente, desde diciembre de 2020, copresenta junto a Samantha Hudson el podcast '¿Sigues ahí?' para Netflix. Esto lo compagina con su canal de YouTube 'Brico Attack', donde recupera su faceta de 'Art Attack', pero enseñando trucos sobre bricolaje.

Por otro lado, también ha ejercido como actor de doblaje y ha puesto voz a míticos personajes de nuestro cine como Flik de la película Bichos y de Fred Weasley en la saga Harry Potter, además de para el videojuego Harry Potter y la Piedra Filosofal.