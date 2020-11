La puntilla de Loles León a Isabel Pantoja sobre Cantora y Kiko Rivera que ahora cobra sentido

La actriz Loles León estuvo esta semana en el programa de Telecinco, 'Sálvame', a través de una llamada telefónica para promocionar la duodécima temporada de 'La que se avecina'. Allí, lanzó una pulla a la tonadillera Isabel Pantoja a través de un comentario sobre Cantora que, tras el programa especial de este viernes de Telecinco, cobra aún más sentido.

El pasado miércoles, 11 de noviembre, se ha estrenado la duodécima temporada de ‘La que se avecina’ en Telecinco. La serie tiene el objetivo de competir con uno de los programas revelación del momento, ‘Mask Singer’, en Antena 3.

El tema más caliente de la actualidad

Loles León conectó por videollamada con el programa de Jorge Javier Vázquez para charlar con el presentador sobre el estreno de la serie. El presentador aprovechó la presencia de la actriz para preguntarle también sobre uno de los temas más calientes de la actualidad: el conflicto entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera.

Jorge Javier Vázquez empezó la entrevista preguntándole por la serie que estrena su duodécima temporada y luego quiso preguntarle por si ella mantenía una relación con Isabel Pantoja o si recientemente había hablado con ella.

La reacción de Kiko Rivera al comunicado de Isabel Pantoja: "Dice que la relación con su madre es irreparable" https://t.co/uQNoiZmhil — Telecinco (@telecincoes) November 11, 2020

Hay que "pensar más en los pequeños"

Loles fue bastante clara y le respondió que no. Con Kiko Rivera, según la actriz, "nunca tuvo una relación". A la actriz no le importó mojarse sobre el tema de la semana.

La actriz admitió que “con Isabel Pantoja ya hace mucho tiempo que no hablo y con él (Kiko) no, no he tenido ninguna relación" dijo la actriz.

"No me gusta todo esto que está pasando la verdad. Yo solo digo que cuando se hacen esas negociaciones se debe pensar más en los pequeños”, comentó la actriz de ‘La que se avecina’ refiriéndose a lo que está ocurriendo con la herencia del padre de Kiko Rivera.

-Jorge Javier, a @loles_leon: “Tú estuviste con Isabel Pantoja en ‘Yo soy ésa’. Y te reías mucho con ella, ¿verdad?”.

-Loles Leon: “No, cariño. Ella se reía mucho conmigo”.



Loles Leon es única. ¡Me encanta ella y su papel en @la_queseavecina! pic.twitter.com/eYZKEbd6My — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) November 11, 2020

Las palabras de Loles León que ahora cobran sentido

La 'guerra familiar' entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja protagonizó, dos días después de la entrevista a Loles León, uno de sus capítulos más intensos.

El hijo de la tonadillera y de Paquirri se sentó en el plató de Telecinco, en un especial presentado por Jorge Javier Vázquez llamado 'Cantora, la herencia envenenada', para dar muchas claves referente a la herencia de su padre con muchas pruebas, con las que ha querido avalar una serie de préstamos, hipotecas, cargos y embargos. Con estos documentos, Paquirrín quiso dejar claro que su madre hizo y deshizo a su antojo la herencia del torero tras su fallecimiento.

En este sentido, el artista señaló la fecha del pasado 2 de agosto como momento clave en el que se produjo un importante giro de los acontecimientos: "Es el día que me enteré de esto, para mí fue decepcionante. Todo aquel que sea padre podrá entender el sentimiento que tengo como hijo. Mi madre tiene un problema con el dinero. A la vista está".