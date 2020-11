Lolita, tajante sobre la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja: “El tiempo pone a casa uno en su sitio”

Aunque ayer en el especial de la herencia de Paquirri solamente se hablase de Isabel Pantoja, del torero, de Kiko Rivera y de los tejemanejes que la cantante ha hecho con los bienes de su hijo... El nombre de Lolita Flores salió en una grabación de hace años en la que hablaba Antonio Rivera, padre de Paquirri, y en la que explicaba que su hijo se podía haber casado con ella, pero que la Pantoja hizo el teatro de su vida y que por eso no siguió con la hija de Lola Flores.

Hoy, Fran Rivera ha colgado una fotografía con su padre y ha puesto un mensaje muy claro, todo es mucho más de lo que se habló ayer en el programa. Y nos ha sorprendido muy y mucho porque Lolita Flores, que ya saben que tenía una exquisita relación con Carmina Ordóñez, ha comentado dicha publicación y ha puesto un comentario fulminante: "El tiempo lo pone todo en su sitio".

De esta manera, Lolita Flores se ha pronunciado por primera vez sobre la herencia de Paquirri, el que también fue su amor durante un tiempo corto en su adolescencia. Y es que parece que, después de que Kiko Rivera haya contado toda la verdad sobre el conflicto de su madre, la mayoría de las personas se están volcando no solo con el dj, sino con los Rivera también.

La gran mentira de Pantoja

A través del programa de este viernes, el propio Kiko explicaba los hechos del pasado 2 de agosto: "Es el día que me enteré de esto, para mí fue decepcionante. Todo aquel que sea padre podrá entender el sentimiento que tengo como hijo. Mi madre tiene un problema con el dinero. A la vista está", comentaba al presentadro Jorge Javier Vázquez en un programa especial.

Y es que el dj y productor musical descubrió que su madre guardaba todas las posesiones de su padre, el torero Paquirri: "Toda mi vida he pensado que allí no había nada En el momento en el que me enteré se lo comuniqué a mis hermanos", comentaba.