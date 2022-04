El público de 'La Ruleta de la Suerte' boicoteó a una concursante por lo que hizo en directo

Hace un tiempo, 'La Ruleta de la Suerte' presenció un momento icónico que muchos espectadores han apreciado y otros han criticaron muy duramente. Todo ha sido tras el paso de Natalia, una madrileña residente en Santa Pola, que nada más llegar al plató advertía que había ido al programa "a darlo todo y divertirme".

Una concursante que no ha pasado desapercibida y se hizo notar durante todo el espacio de Antena 3. Desde el principio, Natalia no hacía más que hablar. No dudó en animar a sus otros dos compañeros cada vez que a alguno de ellos les tocaba tirar de la ruleta. "¡Vamos, que lo has hecho muy bien, venga!", fueron las palabras que pronunció cuando su contrincante participó por primera vez.

En este sentido, no solo animó a sus compañeros sino que acompañaba al público del programa cada vez que llegaba su turno. "Un, dos, tres, un pasito palante María", cantaba Natalia mientras tiraba de la ruleta. "Eres la primera concursante que tira y canta a la vez la canción del público", aseguraba Jorge Fernández.





En otra ocasión, y tras acumular 300 euros en un panel, la mujer advirtió que estaba por resolver el panel pero prefería "dar un poco más de espectáculo" para, a continuación, comprar una vocal a pesar de decir que sabía la respuesta del panel. "Tú eres así", decía Jorge Fernández con una evidente cara de incredulidad. "No, es por empezar dando juego", respondía ella.

"Silenciar el micrófono de Natalia"

El momento que hizo estallar a la audiencia fue hacia el final del programa, cuando cayó en un pez gajo y lo celebró por todo lo alto, sin recordar que los anteriores (y que tenían el dinero) ya habían salido.

"¿Sabes el que te queda, no?", le preguntó Jorge Fernández. "Entonces no lo levanto", aseguró ella. Unas palabras que volvieron a dejar descolocado al presentador del programa. La audiencia en redes sociales ha estallado contra la concursante y han sido muchos mensajes los que se han publicado contra su actitud durante el programa. "Que alguien le diga que se calle", "Que es una vez que va a venir en la vida, dice. Pues menos mal", o "Por favor, un paracetamol para Jorge Fernández" han sido solo algunos de los mensajes publicados por los espectadores cargando muy duramente contra la concursante.





Uno de los más llamativos ha sido, sin embargo, el de un usuario que ha pedido "silenciar el micrófono de Natalia". Una serie de mensajes que han mostrado el hartazgo de los espectadores ante la participación de la concursante en el programa presentado por Jorge Fernández. No sabemos hasta qué punto podríamos hablar de uno de los programas más icónicos desde que comenzó la emisión del programa pero sí podemos adelantar que, desde luego, ha sido uno en los que los espectadores del programa han terminado realmente cansados de la actitud y el comportamiento de Natalia que, como muchos han pedido, "solo venga a la Ruleta una vez en su vida".