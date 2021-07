Jorge Fernández se queda sin palabras tras el monumental error de una concursante: "Podemos llorar"

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández,Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Dada la cercanía que existe entre los participantes del programa y los concursantes del mismo, Jorge Fernández nunca duda en dar ánimos a los valientes que se atreven a ponerse frente a la famosa ruleta. No obstante, los ánimos del presentador no sirvieron para que esta concursante fallara en el último momento con un error garrafal que muy difícilmente podrá olvidar.





El error monumental de una concursante de 'La Ruleta de la Suerte'

Este martes, Pepa se enfrentó al a ruleta de Antena 3 y contó en todo momento con el apoyo de Jorge Fernández. La concursante repetía una y otra vez que tenía "ganas de llorar" por la emoción de avanzar en el panel.

"Eres una campeona, Pepa. ¡Una campeona!", aseguró Jorge Fernández. "Ha sido alucinante tu actitud. Estaba en l gran final, ya la tenía asegurada. Ha utilizado el súper comodín para salvar la siguiente jugada. Y sin tener comodín, siguió tirando, algo que muchos concursantes no se atreven a hacer", le elogió Fernández. Con estos ánimos, Pepa vio cada vez más cerca los 2.200 euros que tenía al alcance de la mano siempre y cuando resolviera aquel rosco. Ella, sin embargo, seguía insistiendo en que iba a llorar.

"Pues llora, desahógate. Llora, Pepa. No pasa nada porque es de alegría, es de ilusión", le aconsejó antes de resolver el panel. No obstante, y cuando parecía que estaba a punto de conseguir el premio, los nervios le pasaron una mala jugada a la concursante y eligió una letra que ya se encontraba en el panel. El presentador y Pepa se quedaron atónitos. "Ahora sí que podemos llorar, pero no de alegría", lamentó el presentador.

"Perdón, perdón, perdón. ¡Madre mía, no me lo puedo creer", fueron las palabras de lamento de la concursante, que vio cómo perdió así 2.200 euros por un error causado por los nervios del directo.





La crítica de una concursante que dejó atónito a Jorge Fernández

Hace tan solo unos días, Jorge Fernández vivió el pasado jueves un momento de lo más curioso con una de las concursantes de 'La Ruleta de la Suerte'. Y es que el modelo se quedó completamente atónito con el comentario personal que le hacía al concluir una de las pruebas. Una situación que hacía sonrojarse al presentador del concurso de Antena 3 que bromeaba con que la joven abandonase el plató donde se graban las entregas del concurso.

El momento tuvo lugar cuando concluyó una de las pruebas y Fernández reflexionó sobre la comodidad de las sillas en la playa: “Tú, con 20 y pico y 30 años, ni siquiera se te ocurre ir a la playa con sillita, ¿verdad?”. "Eso es de abuelos, eso ya ves a tu abuela que estas con la silla”, le replicaba Rocío, una de las concursantes de esta semana. Un comentario que hacía echarse las manos a la cara a Jorge Fernández.

“Rocío no me digas eso por favor...”, clamaba el comunicador y modelo, al que acababan de llamarle “abuelo” en directo. “Me matas”. “Ya estás mayor Jorge, entonces...”, bromeaba la joven, que continuaba con la broma. En ese momento el presentador le pedía que abandonase el plató del concurso. “Rocío, por favor, abandona el plato, gracias”, le espetaba. “Es que yo el otro día dije que ya la tengo en el coche. A veces la saco y te cambia la vida, es que el día de playa es otro, te lo juro. De la toalla no te levantas igual de fácil que de la silla”, comentaba el longevo presentador.