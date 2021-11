El problema con la justicia que puede sufrir Olga Moreno por culpa de Antonio David Flores: "Pena de cárcel"

Después de 9 días de incertidumbre Antonio David Flores acababa con las especulaciones sobre su matrimonio confirmando el pasado viernes su separación de Olga Moreno. Destrozado, el ex colaborador culpaba directamente a la prensa de haber "destruido" su relación con mentiras y aseguraba que, le pesase a quien le pesase, seguirían siendo una familia.

Unas polémicas declaraciones tras las que su ya exmujer continúa guardando silencio. Así, según apuntan fuentes cercanas, la ganadora de 'Supervivientes' estaría recibiendo presiones por parte de la familia de Antonio David, concretamente de su madre, para no hablar sobre la verdadera situación en la que se encuentra el matrimonio, cuya relación no es tan cordial como nos habrían querido hacer ver.

Y es que según 'Sábado Deluxe', el ex colaborador habría metido a Olga en un problema muy grave al convertirla en administradora de ciertas sociedades y hacerla firmar ciertos documentos que ella desconocía y que ahora podrían llevarla a prisión como cooperadora de un delito de alzamiento de bienes.

Kike Calleja: "Antonio David ha metido en un problema muy grave a Olga" #antoniodaconfirma — Deluxe (@DeluxeSabado) October 30, 2021

Una información que ha dejado devastada y al límite a Olga que, visiblemente afectada, huye en cuanto nos ve, dando la callada por respuesta a las noticias que han salido a la luz desde que Antonio David confirmó su separación matrimonial. Una ruptura sobre la que la empresaria continúa manteniendo un tenso silencio que no sabemos cuando llegará a su fin, aunque si la cara es el espejo del alma, es innegable que la sevillana está viviendo uno de los peores momentos de su vida.

El cabreo de la familia de Olga Moreno con Antonio David Flores

La comparecencia pública de Antonio David Flores el pasado viernes confirmando la separación de Olga ha hecho estragos en la familia Moreno. Unas declaraciones en las que el ex Guardia Civil y ex colaborador televisivo que aseguraba que han conseguido destruir su matrimonio tras más de dos décadas de relación y que parecer ser que no han gustado al padre de la empresaria sevillana.

Mariano Moreno, fiel a su rutina diaria, llegaba al domicilio familiar tras comprar el pan y ha sido en ese momento donde ha mostrado su malestar con últimos acontecimientos y la reaparición de su exyerno. "No te voy a decir ni pío", espetó el padre de Olga después de hacer una clara petición a la prensa: "Lo que tenéis que hacer es no molestar más, porque somos personas mayores".









Con estas palabras, que denotan el monumental enfado de la familia, Mariano cierra filas tajantemente a pronunciarse respecto a la difícil situación personal que atraviesa su hija a la que, sin duda, apoyan incondicionalmente en este trance que podría complicarse más de lo que esperaba.