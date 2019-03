Lo primero que hace Jorge Javier Vázquez tras salir del hospital: criticar a Vox

El popular presentador de los programas de Telecinco 'GH Duo' y 'Sábado Deluxe', Jorge Javier Vázquez, ha salido del hospital tras recibir el alta, después del grave ictus que sufrió y que obligó a que el periodista fuera operado de urgencia en un hospital de Madrid, algo que confirmó su compañera Carlota Corredera.

Nada más salir de la clínica, Jorge Javier Vázquez atendía con amabilidad y buen humor a los periodistas que le esperaban a las puertas del centro hospitalario, a los que ha agradecido su paciencia y su interés por su estado de salud. "Se me ha pasado la vida volando", ha explicado. "Me han pedido que esté de reposo absoluto en mi casa, tranquilo, me han recomendado que dé paseos".

Jorge Javier tuvo tiempo para hablar con la que fuera durante años su 'madrina' en la televisión, Ana Rosa Quintana, con la que intercambiaba esta broma a propósito de la propuesta de Vox sobre la venta de armas: "Ana Rosa tengo que hacer una cosa de urgencia. Me tengo que ir al Corte Inglés a comprar tres o cuatro escopetas. Como ahora voy a estar en casa no vaya a ser que entren y tenga que matar"

A través de un comunicado, fue el hospital el que explicó el estado de salud de Jorge Javier Vázquez, que había despertado inquietud entre sus seguidores: : "El paciente D. Jorge Javier Vázquez ingresó en el hospital el pasado día 16 de marzo con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio. Durante su ingreso, el paciente ha estado en todo momento consciente, sin afectaciones neurológicas y hemodinámicamente estable. La evolución de su cuadro clínico está siendo favorable. Jorge Javier Vázquez quiere agradecer las muestras de cariño recibidas en los últimos días y al Dr. José Luis Caniego, al Servicio de Radiología Intervencionista, así como al resto de personal facultativo y de enfermería del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, que le están atendiendo durante su ingreso".

Luego fue el propio Jorge Javier el que explicó en su blog su experiencia: "El martes comienza a dolerme la cabeza. Poco. Lo achaco al cansancio. El miércoles por la noche me voy a la cama con un dolor que empieza a ser insufrible. Durante el jueves el dolor va y viene de manera intermitente y lo paso mal durante la gala: no puedo elevar la voz porque me retumba de manera insoportable en la cabeza".

Todavía se desconoce cuándo volverá a la televisión Jorge Javier Vázquez.