Primera crisis de pareja entre Violeta y Fabio en ‘Supervivientes'

La comida es un bien indispensable en la isla de 'Supervivientes 2019' y también es motivo de discusión en multitud de ocasiones. Esta vez la bronca la ha protagonizado la primera pareja oficial del concurso, que no se ha guardado nada en el tintero.

Todo ha empezado cuando Isabel Pantoja no estaba conforme con los trozos de pizza que su grupo había recibido como recompensa por la ofrenda al muñeco del pirata Morgan, en comparación con la de la playa de Fabio y compañía, un pollo entero. Ha sido entonces cuando la tonadillera ha reclamado a Mahi la lata de arroz que supuestamente le correspondía a Violeta de la playa de los piratas, de la que fue desterrada por quebrantar las normas. En ese mismo instante, Mahi ha asegurado que solo le pertenecía media lata y no una entera, como ha pedido Pantoja: "Vamos todos en cónclave", ha animado la intérprete de 'Así fue' a sus compañeros.

Violeta, que era la interesada, al principio, no ha querido formar ninguna bronca y ha intentado calmar el ambiente: "Cuando la abran que me la den y ya está. No quiero más conversación". Pero, cuando ha escuchado que Fabio y Omar Montes estaban hablando de ella a sus espaldas, ha consultado a Mahi si estaban criticándole.

"¿Qué te hace falta?", le ha preguntado el italiano, de malas maneras, en la frontera entre las playas. "Se supone que hay dos latas de arroz y me corresponde mi arroz de toda la semana", ha explicado Violeta, con tranquilidad. "¡Ahora te traigo tu arroz! ¡Un coco para Violeta!", ha gritado Fabio, enfurecido, que le ha lanzado un ejemplar del fruto tropical por arriba de la zanja, en vez de por el hueco por el que se ven unos y otros. "Paso, paso. Me ha tirado el coco como si fuera un perro", le ha reprochado su 'novia'. “¿Está loca esa chavala? ¿Te lo tengo que enviar por correo? Hay una valla de por medio", ha insistido Fabio. "No me llames loca, que yo no te he insultado", le ha respondido la participante de 'Supervivientes'. Justo después, el concursante ha negado la mayor: "Yo no te estoy faltando el respeto, como hiciste tú cuando no te pasé un par de pantalones".

En cuanto ha acabado la discusión, Omar le ha aconsejado a Fabio que no volviera a entrar en su juego: "Eres un caballero y, si pierdes los papeles le estás dando la razón". Isabel Pantoja, por su lado, ha intentado calmar a Violeta: "No tiene nada que ver con que vayais a romper".

¿Será este el final de la efímera relación entre Violeta y Fabio? Seguramente lo sabremos en las próximas entregas del 'reality show' de Mediaset.