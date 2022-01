Preocupación por Omar Montes por el incidente que sufre en 'Planeta Calleja': "Se le ha ido el conocimiento"

La noche del lunes Jesús Calleja volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al frente de ‘Planeta Calleja’. Esta vez, el presentador se ha desplazado hasta Laponia junto a Omar Montes. A lo largo de la aventura, como ya es habitual, el cantante se mostró totalmente sincero y no dudó en hablar de varios aspectos de su vida privada como el éxito, el dinero que gana o su relación con Isabel Pantoja.

“Tengo 15 discos de platino. Y no tengo multinacional detrás, soy independiente, aunque me han ofrecido sumas millonarias. Pero yo lo peto por la calle”, confesaba el artista, dejando claro que para él lo importante no es el dinero: “Tengo para comer, que es lo importante”. No obstante, como lo que tiene es por su esfuerzo, tampoco rechaza darse algún capricho: “No te voy a negar que siempre me han gustado los coches y las joyas. Yo veía a los reguetoneros de mi época, como Daddy Yankie, enjoyados y con los Lamborghini, y pensaba que a mí también me gustaría tenerlos. Si yo me lo guiso, me lo como y me lo estoy currando ¿Por qué no me voy a comprar esos carros? A mí no me los regala nadie”.

Por otro lado, no todo fue tan agradable durante la aventura. Montes sufrió un vahído durante la prueba con un coche de gran potencia. Consciente de lo mucho que le gustan los coches, el presentador propuso al entrevistado meterse en un sitio único con un coche de carreras. Aprovechando así que se encontraban en el norte de Suecia, lugar en el que son unos apasionados del motor y entrenan los mejores pilotos del mundo.

Nada más llegar, fue Calleja quien prefirió ser el copiloto y dejar al cantante al mando del volante del coche de 250 caballos. Esta primera vuelta fue de prueba, más tranquila, para conocer el terreno. A pesar de sufrir algunas salidas del recorrido, el cantante fue prudente y llegó a la meta sin ningún problema. Sin embargo, el recorrido cambió cuando Calleja se convirtió en el conductor.





"Creo que me voy a desmayar, eh, Jesús"

"Esto sí que zumba. Esto ni lo toques. Esto es como ver la muerte", le explicaba Calleja a Montes sobre el vehículo que iban a probar en ese momento, ya que era mucho más potente que el anterior y tenía tracción trasera. Después de dar unas vueltas a gran velocidad, el cantante le pidió que bajase un poco la velocidad y fuese más tranquilo por el circuito: "Corta el rollo que voy con los huevecines apretados... Madre mía, Jesús. Vamos a salir volando, hijo".

"Para ya que devuelvo, eh", le advertía Montes al conductor del espacio de Cuatro, quien estaba decidido a dar una última vuelta al circuito. "Te juro que devuelvo, eh. No puedo con la vida...", aseguraba el cantante, mostrando ya cierta dificultad para hablar, incluso perdiendo el control de su cuello. "Creo que me voy a desmayar, eh, Jesús", le avisaba el artista a Calleja. Fue en ese momento cuando, tal y como advirtió, Montes se desmayó mientras el presentador seguía conduciendo.

"¿Qué ha pasado? ¡Me he desmayado, tío!", reaccionaba el artista nada más despertarse tras el mareo que había sufrido. En ese momento, pararon el coche y el presentador avisó al equipo de lo que había pasado: "Se le ha ido un poco el conocimiento, dice. Se ha desmayado, se le cerraron los ojos y se le cayó la cabeza".