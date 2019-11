La pregunta sobre Geografía de unos niños que deja en el peor lugar posible a Fernando Tejero

El programa "Vuelta al cole" de Telemadrid se ha convertido en uno de los programas revelación de la televisión pública madrileña. Cada semana, dos famosos acuden a las aulas para ser 'acribillados' a preguntados por niños deseosos de conocer más sobre ellos. Los menores no tienen filtro y preguntan de todo: aficiones, dudas sobre sus profesiones, opiniones políticos... Y también les someten a su propio examen para saber cuál es su conocimiento y cultura general.

Tan exigente examen lleva a algunos de los famosos a quedar en evidencia delante de los niños. El último ejemplo es el de Fernando Tejero, que no supo responder a una sencilla pregunta sobre Geografía española. "¿Cuántas provincias tiene Castilla y León?", le pregunta uno de los alumnos. El actor duda al principio: "¿Castilla y León? Extremadura...". Los niños preguntan de nuevo, y un Tejero absolutamente perdido responde: "Dos".

El famoso actor de "Aquí no hay quien viva" y "La que se avecina" tampoco supo responder en un minuto qué significan las siglas LGTBI+. "Es una organización que defiende los derechos de todas las personas independientemente de su preferencia sexual", se ha limitado a decir.

Rosa López fue la otra invitada de la noche, a la escuela, que respondió desde temas personales, hasta profesionales y mucha cuestión de Operación triunfo. En cuanto a Eurovisión, la andaluza no cerró la puerta a volver al festival: "Me provoca ganas de volver pero me da miedo porque lo viví con tanta intensidad que me gustaría que fuera igual pero más consciente. Si llevara una buena canción y sintiera que represento a mi país musicalmente de forma especial, me encantaría".