La pregunta de Pablo Motos que Tamara Falcó se niega a responder en 'El Hormiguero': "No voy a comentar nada"

La noche del jueves, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 y despidió la semana en 'El Hormiguero' con la visita de Susanna Griso. Posteriormente, tras despedir a la entrevistada, Motos daba paso a la tertulia de actualidad que se celebra cada jueves, en la que cuenta con la presencia de Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val. En esta ocasión analizaron varios temas de actualidad como la celebración en Madrid de la Cumbre de la OTAN, el aumento de contagios por coronavirus o la invasión de Rusia a Ucrania, entre otros.

En primer lugar, analizaron la bajada del IVA de la luz por parte del Gobierno. "Creo que está bien tomar medidas cuando sean, pero con el resultado andaluz, se han dado cuenta de que están aprobando medidas que a la gente no les llega", comenzaba diciendo Cristina Pardo. "Tengo la sensación de que las cosas que anuncian quedan ensombrecidas porque la gente no se entera y hay una bronca constante en el Gobierno por todo", agregaba.

"Si las medidas son buenas, son buenas, aunque sean insuficientes", apuntaba Del Val. Posteriormente, el conductor del espacio de Antena 3 puso sobre la mesa la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid. "La ciudad se va a colapsar", opinaba el presentador. "Viene Joe Biden con 50 coches y su coche lleva lanzagranadas y metralletas sin abrir las ventanillas… Sinceramente, me preocupa el conductor", añadía Motos.









"Creía que querías hablar"



A raíz de esto, Motos destacó una llamativa noticia sobre Vladímir Putin. Tal y como contó el comunicador, Putin se lleva sus heces, desde el lugar donde esté, a Rusia para poder destruirlas personalmente. "Paris Match cuenta que cada vez que viaja se lleva su retrete y destruyen su caca, el objetivo sería que ningún país extranjero pueda cogerlo y analizarlo para saber si tiene alguna enfermedad", comenzaba aclarando la periodista.

En ese momento, Falcó solo reaccionaba entre risas, por lo que el presentador interpretó que quería la palabra para hablar sobre ello. "No voy a comentar nada sobre las cacas de Putin", reaccionaba Falcó, negándose a hablar sobre ello. "Creía que querías hablar. Me has hecho un gesto como que querías intervenir", se justificaba el presentador, intentando que su compañera hablase al respecto.

Sin embargo, la colaboradora optó por el silencio y el presentador dio paso al siguiente tema: los protocolos de seguridad que se van a seguir esta semana por la OTAN. A raíz de esto, Motos aprovechó para desvelar "una cosa" que le pasa cada día en el programa y que le "incomoda un poco". "Cuando llego, aquí hay una persona del equipo que dice 'ha llegado pablo'", revela el comunicador, señalando que se ha convertido en algo habitual y que se hace cada día cada vez que se desplaza por los pasillos de las instalaciones de 'El Hormiguero'. "Baja Pablo, va al baño, ha salido, tiene buena cara... No sé, que dices 'dejadme en paz'", recuerda Motos. "Cuando voy a bajar al programa lo entiendo, pero cuando llego no", opinaba muy claro, haciendo referencia a lo poco que le gusta este trato.

A pesar de ello, Nuria Roca reconoció que disfruto mucho de ese protocolo cuando cogió las riendas del programa y tuvo que sustituir a Motos por haber dado positivo en covid. "Te tengo que confesar que cuando te tuve que sustituir, mi gran ilusión era que por el walkie dijeran 'baja Nuria'", reconocía la también presentadora de 'La Roca' entre risas.