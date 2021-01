La pregunta de Gonzo a Iglesias sobre 'La Última Hora' que le saca de sus casillas: "Al nivel de Atresmedia"

Este domingo, 'Salvados' regresó a la parilla de laSexta estrenando nueva temporada. Para ello contó con un llamativo invitado, dada la situación actual en la que vivimos y las últimas polémicas: Pablo Iglesias. El vicepresidente del Gobierno ya había concedido numerosas entrevistas al programa y, esta vez, no dejó indiferente a nadie con sus declaraciones.

Consciente de que Iglesias es un gran seguidor de las series televisivas, Gonzo estructuró la entrevista de tal manera que cada pregunta estaba relacionada con una conocida ficción. De esta manera, el político reflexionó sobre su primer año en el puesto, las presiones, el poder, la monarquía, los líderes condenados por el Procés, las subidas en la factura de la luz, su familia... Todo esto asociado a series como 'Fargo', 'Gambito de Dama', 'The Crown', 'Cuéntame' o 'Juego de Tronos'.

"¿Usted ha recibido presiones directamente de gente rica o poderosa del país?", quiso saber el presentador del espacio haciendo referencia a 'The Crown'. "Las recibo cada día", aseguraba el político. "Los brazos mediáticos de los grandes poderes económicos de este país cada día. Con difamaciones, con insultos, líneas editoriales agresivas... ", explicaba Iglesias, haciendo referencia a los medios de comunicación.

"¿Cómo te crees que funciona la política o cómo funcionan los propios dispositivos mediáticos que son propiedad, muchas veces, de esas patronales? ¿Tú sabes lo que significa que un banco sea propietario de una televisión? ¿Tu crees que esa televisión puede decir muchas cosas de ese banco? Yo sé que decir esto...", continuó diciendo el entrevistado hasta ser interrumpido por el periodista.

"Hombre, le he preguntado qué es para un partido político como Podemos saque un medio digital como es 'La última hora'... Usted también es poderoso y usted dijo que si los poderosos tienen un medio de comunicación es peligroso para la democracia... Y ustedes mismos han promocionado un medio de comunicación", le reprochó el presentador, haciendo alusión al medio que fundó Podemos para informar la ciudadanía.

"Ese medio de comunicación no es nuestro"

"'La última hora' yo creo que ha llegado al nivel de Atresmedia y de Mediaset...", le contestó Iglesias con una sonrisa. "No, no ha llegado. Pero si usted me dice que los poderosos tengan un medio de comunicación es peligroso, deberían hacer la misma lectura, es vicepresidente del Gobierno", le corrigió el entrevistador antes de que el de Podemos intentase evitar la cuestión e irse por otro lado.

"Nosotros no tenemos un medio de comunicación. Ese medio de comunicación no es nuestro. Que en ese medio de comunicación trabaje gente afín a nosotros, hombre, solo faltaría. Solo faltaría que una persona afín a Podemos no pudiera tener un medio digital", le contestó Iglesias a la defensiva, dando por finalizada la pregunta sobre las presiones y el poder.