Portu recula y pide disculpas a una concursante de Operación Triunfo tras nominarla: "Me he equivocado"

Operación Triunfo continúa generando polémicas, y ni siquiera el jurado se libra de ellas. La última ha llegado con la valoración y la posterior nominación de una concursante, Samantha por parte del productor musical Javier Portugués 'Portu'.

Samantha y Eva interpretaban una de las bandas sonoras de la película Flashdance 'Maniac' en una de las actuaciones más energéticas de la noche por lo movido de la canción.

En el momento de las nominaciones Eva pasaba la pasarelela, mientras que Samantha salía nominada y tenía que esperar a la intervención de los profesores que la salvaron de la nominación definitiva.

A pesar de ello, fueron muchos los que no entendieron ni la nominación de Samantha, ni la valoración de Portu sobre su actuación. El productor musical comparó individualmente la actuación de Samantha utilizando la comparación como vara de medir, ya que en Operación Triunfo, Lorena, había interpretado la misma canción en 2008.

La nominación más injusta e insultante del mundo, a mí no me digáis que esto es normal.

Pobre Samantha #OTGala3 pic.twitter.com/aFzK4o3AFq — Robin Aniston �� (@miraraspersores) February 2, 2020

Sobre las dos actuaciones Portu añadía: "Después de ver vuestro ensayo de hoy con el equipo de producción he buscado el vídeo de la actuación que ella hizo en el plató presentando ese primer single como ganadora de OT y he visto esa actuación, y me ha dado la sensación de que ella lo hacía con más garra". Un comentario que acompañaba con: "12 años después una generación como la vuestra, la generación YouTube, que podéis tener más información, ver más vídeos, aprender más, he pensado simplemente que no podía ser y por eso este jurado te propone para abandonar la academia".

Tras todo el revuelo formado e incluso con la intervención de la propia Noemí Galera: "Se metió en un jardín pero no tenía mucha lógica", el propio Portu, ha salido a pedir disculpas en redes sociales a través de un comunicado.

En este comunicado el exmiembro de Modestia Aparte admitía sin tapujos "evidentemente me he equivocado, lo siento de verdad". Continúa Portu defendiendo lo légitimo de poder hacer una comparativa entre dos actuaciones con tanto en común, pero evidenciando que: "Me expliqué terriblemente mal. Samantha que lo ha entendido de la manera posible. Culpa mía, por no haberme sabido explicar".

También ha recorado la dificultad de tener que valorar cada domingo a los concursantes y tener que elegir a 4 para que abandonen la Academia: "Por mi parte trataré de cuidar al máximo el discurso".

Sobre sus compañeros en el jurado, ha admitido que aunque la decisión es consesuada entre los 4, la valoración fue exclusivamente suya. Sobre el comentario del 'Youtube', aclaraba Portu que: "Poder ver vídeos en Youtube para tener más referencias visuales en general para incorporar elementos en la interpretación, hace años esto no era así. A eso, y sólo a eso a eso me refería con mi comentario. Menudo minuto final de Gloria el mío".

También ha pedido finalmente al programa que en la próxima gala le de la oportunidad de poder decirle a Samantha las mismas palabras que ha dejado reflejadas en su comunicada.