Polémicas declaraciones de una reportera española en Venezuela: "Maduro no es un dictador”

La reportera de Mediaset Esther Yáñez y la colaboradora Cristina Seguí mantuvieron este jueves un encontronazo a cuenta de la crisis política y humanitaria que está sufriendo Venezuela. En pleno directo del programa «Cuatro al día», Yáñez informaba de la última hora después del alzamiento militar liderado por Juan Guaidó junto a Leopoldo López, preso político del chavismo que había conseguido ser liberado por militares rebeldes.

Mientras Yáñez comenta la situación que se vive en Caracas, Cristina Seguí le pregunta su opinión por Maduro. Ella responde sin titubear: ¿Me preguntas mi opinión? Yo creo que no es un dictador”, y continúa asegurando que “es una sociedad muy polarizada". "En las elecciones hay una masa tremenda de gente que todavía vota por el chavismo. Grave error el de la oposición de no presentarse a las elecciones. La división de la oposición ha ocasionado esa fragmentación que encumbra a Nicolás Maduro”, ha dicho.

Este clip está para guardarse para las clases de periodismo como referente de lo que no se debe hacer. Qué cosa. pic.twitter.com/rmhaNgi4gO — Eileen Truax (@EileenTruax) 1 de mayo de 2019

El rifirrafe siguió en directo con varias veces en la que Seguí ponía cara de contrariedad por lo que oía. Yáñez puso entonces a Venezuela como modelo a seguir en el recuento de votos porque no intervenía el factor humano: “Es un sistema electoral completamente automatizado, en eso nos sacan siglos de ventaja a España, aquí no cuentan papeletas, aquí está automatizado... Que luego en las entrañas del consejo nacional electoral hacen patrañas para manipular los votos... Yo no lo puedo saber...”.

Seguí rápidamente le respondió: "¿Elecciones con garantías democráticas después de haber usurpado todas las estructuras democráticas de Venezuela?", preguntaba desde el plató Seguí con cara totalmente incrédula.