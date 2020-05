Willy Bárcenas revela un mensaje de la productora de 'MasterChef' que deja en mal lugar a TVE: “Miente"

El cantante de Taburete, Willy Bárcenas, ha destapado en redes sociales el correo electrónico que recibió por parte de la productora encargada de realizar el programa 'MasterChef' después de que le desmintiera en un comunicado. El artista había denunciado en redes sociales que TVE, encargada de emitir el programa especializado en cocina, había prohibido su participación en la próxima edición de famosos por el pasado judicial de su padre.

La productora Shine Iberia mantenía en un comunicado que Bárcenas no había sido “vetado” por el pasado de su padre, al que invita a presentarse de nuevo al casting para la próxima edición de 'MasterChef Celebrity'. Por ello, el vocalista de Taburete ha acudido a su perfil personal de Twitter para filtrar el correo electrónico de la productora en el que comunicaba que no participaría en el reality y destapa “quien miente” en todo este entuerto.

Willy Bárcenas denuncia que ha sido vetado

El cantante de Taburete acudía a su cuenta de Instagram esta semana para contar su experiencia durante el casting de la 5ª edición de 'MasterChef Celebrity' y mostrar su disgusto por el motivo detrás de que no pueda participar. “La productora nos dice que lo sienten muchísimo, que estaban encantados conmigo y querían que participase pero que TVE se opone a que yo concurse en el programa”.

“Me quedo con un regusto amargo en la boca, como el que dejan las desilusiones y la incomprensión”, criticaba en redes sociales el cantante de Taburete. Bárcenas criticaba que fuera descartado por sus apellidos: “Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos. Me da pena, no lo voy a negar, pero tampoco voy a renegar de mi familia y muchísimo menos voy a tirar por la borda todos estos años de esfuerzo en los que he conseguido”.

Respuesta de la productora de 'MasterChef'

A raíz de estas palabras, la productora Shine Iberia ha salido al paso para desmentir al cantante a través de un comunicado: “El criterio del proceso de selección de los nombres corresponde a Shine Iberia. Por descontado en el criterio de selección no existe veto alguno hacia absolutamente ningún nombre”, explica.

“Tampoco por supuesto en el caso de Guillermo Bárcenas, que en la pasada edición no pudo formar parte del casting”, añade la productora del programa de TVE. “Shine Iberia comunicó su decisión a los representantes de Guillermo Bárcenas dejándoles claro además que si el año próximo Guillermo estaba disponible y seguía teniendo interés, la productora estaría encantada de volver a considerarle de casa al casting del próximo MasterChef”.

Bárcenas destapa el correo original de la Shine Iberia

A través de un mensaje de Twitter, el líder de la banda de música desmentía a su vez a la productora del reality, en un mensaje en el que argumentaba: “Tras lo ocurrido con mi publicación de anoche, y la correspondiente respuesta de la productora en la que se comunicaba que yo no estaba en lo cierto y que TVE no tenía nada que ver con la decisión, me veo obligado a enseñar esto públicamente. ¿Quién miente? Yo, no”.

Y es que en el correo electrónico original que comparte Bárcenas, Shine Iberia escribía: “Desde Shine la próxima temporada lo volveremos a intentar, finalmente la decisión es de RTVE y en esta edición simplemente han elegido a otros”. Un mensaje muy diferente al que mantenía en el comunicado, en el que se reservaban para sí mismo la potestad de elegir a los candidatos del programa de cocina.