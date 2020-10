La polémica imagen de 'Ahora Caigo' que ha obligado al programa de Arturo Valls a dar explicaciones

La pandemia del coronavirus se ha cebado en especial con muchos de los programas y series que estamos acostumbrados a ver en la televisión. Fruto de ello, nos hemos acostumbrado a ver episodios repetidos en numerosos espacios de televisión. Una circunstancia con la que el propio Arturo Valls ha tenido que lidiar. 'Ahora Caigo', el exitoso programa que presenta el valenciano donde los concursantes caen al errar con sus respuestas, ha tenido que explicar una curiosa y polémica imagen, que se pudo ver recientemente en emisión.

La polémica de 'Ahora Caigo' que ha merecido una explicación pública

Un usuario anónimo en Twitter se quejaba públicamente de una imagen que pudo ver en una de las emisiones del programa de Atresmedia y que no se ajustaba a algunas de las condiciones bajo las que los españoles nos vemos obligados a vivir por la pandemia de la covid-19.

#ahoracaigo es grabado? Pq no entiendo cómo está lleno de público sin mascarilla, ni na ����‍♀️ — Bea (@Zyzita) October 7, 2020

"¿'Ahora Caigo' es grabado? Porque no entiendo cómo está lleno de público sin mascarilla, ni na", comentaba el usuario en relación con algunas de las imágenes que se podían ver del programa en las emisiones actuales. La cuestión iba lanzada por las limitaciones actuales que tenemos que cumplir en el país en espacios cerrados, lo que incluye el uso obligatorio de mascarillas, además de guardar la distancia interpersonal de seguridad. Elementos que, a juicio de este usuario, no se estaban dando.

El programa de Arturo Valls responde: "Son grabados"

Antes de que se llegase a viralizar el tema o que se pudiese crear una polémica innecesaria, de las que nutren Twitter cada día, la cuenta oficial del programa decidió salir al paso y contestar a las preguntas.

No son programas repetidos, son nuevos pero grabados antes de la pandemia, por ello, nuestro público no lleva mascarilla ni mantiene las distancias. Aparece un faldón en el programa informando de ello. ¡No te los pierdas que son muy, muy divertidos! �� — ¡Ahora Caigo! (@ahoracaigo) October 8, 2020

"No son programas repetidos", aceptaban, "son nuevos pero grabados antes de la pandemia", aclaraban, tras lo que no dudaban en explicar que "por ello, nuestro público no lleva mascarilla ni mantiene las distancias". Además, quisieron enfatizar que durante las emisiones que parecen haber causado revuelo "aparece un faldón en el programa informando de ello". Tras estas pertinentes aclaraciones animaban al usuario: "¡No te los pierdas que son muy, muy divertidos!". Tras lo que incluían un emoticono con carita sonriente, mostrando su complicidad.