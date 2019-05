La polémica decisión de Jordi Cruz sobre la paella que ha generado debate en las redes

Al chef Jordi Cruz le ha tocado ser el malo de la película en el último programa de Masterchef emitido este martes. El miembro del jurado se puso especialmente serio con un concursante en la prueba de eliminación. Los aspirantes tenían que elaborar un plato con un gran pescado siguiendo las indicaciones del chef Aitor Arregui. Para ello, el concursante Marcos decidió utilizar el pargo para homenajear a su tierra, Valencia, y hacer su plato más característico: la paella.

El aspirante presentó su plato llamado “arroz exprés” y nada más colocarlo sobre el jurado, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nájera y Pepe Rodríguez se echaron a reír. Incluso Cruz decidió colocarse el limón en la cabeza. “El punto ácido que tiene Jordi, te falta”, le dijo Rodríguez, que señaló que no comprendía el poner limón sobre los arroces ya que enmascara el sabor del resto de productos.

El valenciano rompió a llorar y explicó que le hacía el plato así a su mujer y a ella le gusta. Esto solo hizo que Cruz se pusiera aún más crítico: “A mí me parece ridículo ver un limón en un plato en forma de corona. Después de siete años de Masterchef me parece una torpeza que no sepas que me horroriza la pizarra a no ser que el plato sea carne y más aún ver un trozo de limón igual de grande que la paella”.

A pesar de sus críticas, Marcos se libró de la expulsión y finalmente fue Carmen quien abandonó las cocinas del concurso. La actitud de Cruz en tono burlesco hacia el concursante así como la justificación de los jueces a la decisión de poner limón en la paella, algo que se hace en muchas zonas de España, desató todo un debate en Twitter. ¿Con o sin limón?

Super ridículo lo del limón! Y encima, humillación y poca empatía con los concursantes..

Nada q ver con otros #Masterchef donde si hay trato HUMANO!

Dejo de ver esta mierda ... mandaré fruta! ✌️������ — Anai (@siana133) 8 de mayo de 2019

Pues más respeto deberías tener #MasterChef atreverse a pedir una paella en Alicante o Murcia... el limón aquí es obligatorio — Sese Aguilar (@SeseAguilar) 7 de mayo de 2019