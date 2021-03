La 'pillada' a Aguado en 'Al Rojo Vivo' sobre una propuesta del PSOE para una moción de censura: "He dicho no"

Este jueves,Ignacio Aguado acudía a 'Al Rojo Vivo' para analizar toda la vorágine política que se había producido en Madrid. El exvicepresidente de la región aseguró que quería ser el candidato de su partido a unas elecciones pero llamaba a la prudencia y a esperar la resolución judicial sobre si prevalecen las mociones o el adelanto electoral. No obstante, en un momento dado de la entrevista, Ferreras le hace una pregunta a Aguado y el político tiene un sonado desliz. "¿A usted le han tentado desde el Partido Socialista para una moción de censura?", le plantea el periodista.

Ferreras: ¿A usted le han tentado desde el Partido Socialista para una moción de censura?



Aguado: Nunca. Y siempre he dicho no. — Fernando Franco (@FernandoFrnc) March 11, 2021

A este planteamiento, Aguado responde lo siguiente: "Nunca. Y siempre he dicho no". Por lo tanto, hay un trapiés y un ligero despiste por parte del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid que no ha pasado inadvertido en redes sociales.

"Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo", "¿Pero qué?" o "Vaya...", son algunos de los mensajes que hablan sobre este traspiés verbal de Aguado en su entrevista con Ferreras. Una charla con el periodista en la que acusó a Ayuso de "actuar por capricho personal, para sacar rédito electoral".

Además, también aseguró que la presidenta de la Comunidad de Madrid tenía la idea de convocar las elecciones "desde junio de 2020". Así lo defendía en la pequeña pantalla: "Su entorno lo puede vestir como quiera, pero es una excusa peregrina", decía.

Una tensión política que empezaba en Murcia y que se extendía a la región, Castilla y León y Andalucía.

Ayuso, en COPE tras convocar elecciones: "Quiero gobernar en Madrid como Feijóo, con mayoría absoluta"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado este jueves su clara intención de gobernar en solitario la Comunidad de Madrid después de naufragar su ejecutivo de coalición con Ciudadanos año y medio después de instituirse. En una entrevista en "Herrera en COPE" horas después de anunciar la convocatoria de elecciones para el 4 de mayo ante el temor de una moción de censura aupada por la oposición, Ayuso ha manifestado que nunca se ha sentido respaldada por su socio de Gobierno.

"Nunca he tenido un especial apoyo de Ciudadanos. Preferían pactar con el PSOE las cosas. Hacía tiempo que no tenía confianza en ellos. Confianza que no me han dado durante toda la legislatura", ha explicado Ayuso. Para la presidenta, cada vez que Ciudadanos ha tenido oportunidad de sumarse al PSOE "lo ha hecho" y ha criticado que su vicepresidente Ignacio Aguado pactara con Illa políticas contrarias a la suya "en los peores momentos de la pandemia".