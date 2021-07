Pilar Rubio desvela las secuelas que sufre por su primer embarazo: "Vivo con ello"

Estas últimas semanas,Pilar Rubio ha acaparado la atención al ponerse en duda su continuidad en 'El Hormiguero', donde colabora desde hace siete años. Esto se debe a su posible marcha a París por la salida de Sergio Ramos del Real Madrid. No obstante, la colaboradora ha asegurado que seguirá participando en el espacio de Antena 3.

"Compaginar mi vida personal con mi vida profesional ha sido siempre mi mayor reto y lo seguiré haciendo", ha comenzado diciendo en una entrevista para 'Lecturas', dejando claro que no entra en sus planos abandonar el programa presentador por Pablo Motos. "Mi implicación en el trabajo es grande, pero también adoro a mí familia, que es mi prioridad", aseguraba.

A raíz de esto, ha dejado caer que ser madre de cuatro hijos no es tan fácil como parece en sus redes sociales y es que Rubio sufre unas secuelas por su primer embarazo que han cambiado su vida desde entonces. "Yo es que hay días que no me levanto porque no he dormido", confiesa la comunicadora para el mencionado medio.









"Entre los pequeños, el estrés... Aparentemente soy muy tranquila, pero mi cabeza no para. Estoy pensando las 24 horas los siete días a la semana. Me cuesta mucho conciliar el sueño y he intentado muchas cosas. He intentado meditar, relajarme... A veces me ayuda, pero otras veces no", ha explicado tras asegurar que sufre insomnio desde el nacimiento de Sergio Ramos Jr.

"Desde que me quedé embarazada de mi primer hijo. De repente, se me despertó un radar que no me dejaba conciliar el sueño. Ya no me ha vuelto a pasar lo de echarme a dormir y abandonarme a un sueño placentero. Lo echo en falta", reconoce Rubio. "Yo creo que no volverá. O vivo con ello, o no sé... Es lo único que me gustaría, pero no puedo. Ahora mismo tengo cuatro niños pequeños. Ya dormiré", asegura la colaboradora, dejando claro que echa de menos dormir profundamente, pero que ser madre se lo complica.









Su continuidad en 'El Hormiguero'

A finales de junio, Pilar Rubio se despidió de 'El Hormiguero' con motivo del fin de temporada. Al finalizar su sección semanal anunció muy contenta que se iba de vacaciones y se despidió de una manera muy cariñosa de Pablo Motos, un gesto que hizo disparar las alarmas sobre el futuro de la presentadora. Sin embargo, Motos comentaba que la temporada que viene Pilar volverá al programa, a lo que ella misma respondió afirmativamente.

Aunque el futuro de Sergio Ramos está fuera de España, estas declaraciones despejan las dudas sobre el futuro de Pilar Rubio, que sí tiene intención de continuar siendo parte del equipo del programa de Atresmedia la próxima temporada. No sabemos como compaginará su nueva vida con este trabajo, pero lo que está claro es que la colaboradora no quiere abandonar su trabajo actual.

.@PilarRubio_ nos trae el estilo adlib, la moda que adapta lo tradicional a las nuevas tendencias #LolitaFuriaseEHpic.twitter.com/MsULbmGdpF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 29, 2021