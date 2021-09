Pilar Rubio: cómo terminó su contrato con Mediaset y el complejo físico por el que pasaría por quirófano

Pilar Rubio es una conocida presentadora y colaboradora de televisión, además de actriz y modelo. Su saltó a la fama fue gracias a su participación en 'Sé lo que hicisteis...', donde fue reportera durante un par de años. Paralelamente, también presentó su propio programa llamado 'La ventana indiscreta' y, en 2009, 'Adivina quién es quién' en Canal Sur.

En 2009 dejó la cadena que le dio la fama y fichó por Telecinco, donde forjó su faceta como presentadora y actriz. La comunicadora se puso al frente de populares formatos como '¡Más Que Baile!' (2010), 'Cántame una canción' (2010) y 'Operación Triunfo' (2011). Mientras tanto, también ejercía como conductora de 'Viajeros por Andalucía' en Canal Sur.

En 2011, se convirtió en una de las protagonistas de 'Piratas' y, ese mismo año, fue la encargada de dar Las Campanadas en Telecinco junto a Sara Carbonero y Marta Fernández. El último programa que presentó en Mediaset fue en 2012, 'Todo el mundo es bueno'. Posteriormente, terminó su contrato con la cadena para regresar a Atresmedia.

En 2013, Rubio regresó a la cadena que le dio el éxito como invitada de 'El Intermedio: International Edition'. No obstante, fue en 2014 cuando dio su gran salto dentro de la cadena al formar parte del programa estrella de Antena 3: 'El Hormiguero'. En ese momento, su función era presentar una sección junto a Carlos Jean y Mario Vaquerizo para formar una Girl Band. Sin embargo, su papel no se quedó ahí y se ha convertido en una colaboradora habitual.

Al mismo tiempo, en 2017, fue fichada por por la cadena Fox Life para conducir su propio programa de ejercicios llamado 'Fit Life' y 'Ninja Warrior' en el prime time de Antena 3. Actualmente, sigue formando parte del equipo de Pablo Motosy cuenta con su propia sección de moda, la que hará desde París al mudarse por el fichaje de Sergio Ramos en el PSG.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.









El fin de su contrato de Mediaset

Su hermano está en un grupo de música

Pilar Rubio siempre ha demostrado públicamente su admiración por la música, concretamente por la música heavy. Esta afición la comparte con su hermano Alberto, quien forma parte de una banda llamada Sick Brains. Este grupo está afincado en Madrid y ya tienen grabados cinco discos, el último de ellos en 2016.









Vida sentimental

Actualmente, todo el mundo relaciona a Pilar Rubio con Sergio Ramos. Sin embargo, antes de formar una familia con el futbolista, por el corazón de la presentadora pasaron otros hombres. Rubio mantuvo una relación estable y duradera con Molly, cantante de grupo de heavy metal, 'Hamlet'. La pareja siempre se mostraba muy cómplice y sonriente ante las cámaras, por lo que todo el mundo esperaba que esa relación terminase en boda. Sin embargo, la pareja decidió poner fin a su romance.

Rubio y José Molinero estuvieron juntos durante casi diez años. Comenzaron a salir a principios de los 2000, cuando todavía la comunicadora no era conocida. Fue la música lo que les unió, ya que ella siempre ha mostrado una gran admiración por el heavy. No obstante, de un día para otro, sus apariciones juntos fueron a menos. Ambos eran muy reservados con su relación, por lo que nadie sabe el motivo por el que decidieron romper en 2011.









Un tiempo después, la presentadora comenzó una relación con Sergio Ramos. Ambos se conocieron en 2008 durante un evento en el que ella trabajaba como reportera, pero fue cuatro años después cuando volvieron a coincidir y mantuvieron el contacto. Fue en2013 cuando la pareja confirmó su relación durante la entrega del Balón de Oro. Un año después, tuvieron a su primer hijo, Sergio Jr. y, en 2015, llegó al mundo el pequeño Marco. En 2016, se casaron en Sevilla y, dos años después, nació Alejandro. La última incorporación a la familia ha sido Máximo Adriano, quien llegó en 2020.

Su primer encuentro con Sergio Ramos

Antes de estar juntos, Pilar Rubio trabajaba como reportera en 'Sé lo que hicisteis...' , fue así como la pareja se conoció. Su romance comenzó a través de un sms. Según Vanitatis, el futbolista se quedó prendado de su ahora mujer durante los encuentros con la prensa. Fue entonces cuando Ramos movió algunos hilos y logró hacer con el teléfono de la reportera.

Ramos le envió un mensaje y ella le respondió, una mecánica con la que estuvieron conociéndose hasta que decidieron quedar en persona. Sin embargo, no era la primera vez que se veían, ya que, en más de una ocasión, Ramos había sido la víctima de Pilar Rubio frente a las cámaras de laSexta. Incluso ella llegó a tontear con el futbolista en tono de broma, por lo que nunca podría haber imaginado que se convertiría en el padre de sus hijos.

Durante una promoción de Andy y Lucas, Pilar Rubio, como reportera de laSexta, no dudó en tomar el pelo a Ramos. “Sergio, dime quién es Andy y quién es Lucas”, le preguntaba ella. “Mira Andy y Lucas, los dos, hija”, contestaba el futbolista. “¿Y quién es Lucas y quién es Andy?”, insistió Rubio. “Al contrario”, acertó él. “Una pregunta. Que digo, que como no has venido con novia, te puedo acompañar yo”, le decía la comunicadora. “Venga, pasa”, aceptó el futbolista.





Su discusión más frecuente con Sergio Ramos

Hace un par de años, Pilar Rubio asistió como invitada a 'Un año de tu vida'. Durante su visita, la comunicadora reveló a Toñi Moreno algunos secretos de su matrimonio con Sergio Ramos. A pesar de que han formado una feliz familia, la pareja tiene gustos muy diferentes. "Tú tan rockera, él tan flamenco, ¿Cómo lo hacéis con la música en casa?", quiso saber la presentadora de Canal Sur.

"Yo soy un poco más transigente y le dejo. A lo mejor yo estoy escuchando a Panthera, Antrax, Metallica y llega y me dice '¡quita eso por favor que me duele la cabeza solo de escucharlo!'”, contaba la entrevistada con cierto gesto de resignación. "Claro, a lo mejor te pone a Niña Pastori, Camarón…", agregó Moreno. “Bueno, pero eso son cosas buenas, a mí lo que no me gusta es el reguetón, con eso no puedo", concretó entones Rubio, dejando claro una de las broncas que suelen tener durante la convivencia.









El complejo físico por el que se operaría

Además de por su naturalidad y gran desparpajo entre las cámaras, Pilar Rubio siempre ha destacado por ser una de las mujeres más bellas de la televisión. Por este motivo, muchos espectadores le han acusado, durante sus años de trayectoria, de haber pasado por quirófano para conseguir el físico que presenta a sus 43 años. Sin embargo, cansada de los constantes comentarios, la comunicadora ha respondido en varias ocasiones.

Durante una visita en 'El Hormiguero' como invitada para promocionar su libro 'Embarazada. ¿Y ahora qué?', la presentadora volvió a responder a este tipo de críticas. Tras dar algunos consejos a las futuras madres, Rubio aclaró de qué se había operado. Este momento se dio cuando Pablo Motos le preguntó directamente si se había hecho algún retoque. "Pues mira, me he quitado una muela... y la otra está ahí en proceso", contestó ella muy irónica.

"Es que sí que es verdad que se dice mucho 'esta se ha operado', y no. Si me hubiera operado se dice y ya está, pero de momento no he tenido al necesidad. Voy aguantando con mis cosas", agregaba tras las bromas. "Por ejemplo, yo hay veces que me miro en el espejo y me veo la nariz torcida", contaba mientras se tocaba la punta de la nariz. "¿Ves? Va para un lado", señalaba.

"Uy sí, estás horrible ¿Eso es una nariz torcida? Esto es una nariz torcida", le replicaba el presentador con sorna. "Bueno, yo tengo la nariz torcida pero de momento no me crea un trauma como para operarme. Y si en algún momento me sintiera mal, pues sí me operaría, si no pasa nada por operarse", aseguró la entrevistada, dejando claro que no pretende operarse, pero que tampoco lo descarta. "Yo no me he operado de nada. De NA-DA", zanjó.





La comunicadora volvió a aclarar estas dudas a sus seguidores en una entrevista para 'Marie Claire': “De momento, ninguno… Yo lo que necesito es dormir para que se me quiten las ojeras. Todo depende de cómo te cuides, si fumas o no, si descansas… Y hablando de las operaciones estéticas, es importante que la gente se sienta bien y al final la cirugía estética es la cirugía del ánimo. A mucha gente le hace sentirse bien y con más seguridad y creo que eso es importante”.

De la misma manera, también ha hablado de la posibilidad de operarse el pecho después de convertirse en madre por cuarta vez: “Aunque todo el mundo lo piense, yo siempre he tenido el pecho que he tenido. Y he notado que, como le he dado el pecho a mis cuatro hijos, el pecho no se me recupera como antes de ser mamá. Entonces, he pensado que, si en algún momento me lo tengo que reconstruir, lo haré”, aseguró en una entrevista para 'Lecturas'.









Faceta como actriz

La presentadora comenzó su carrera como actriz antes de llegar a Telecinco. Sin embargo, muchos no se acuerdan como fueron sus primeros pasos en la interpretación. Antes de protagonizar 'Piratas', en 2006, participó en 'Isi/Disi: Alto Voltaje' y 'Carlitos y el campo de los sueños'. Asimismo, en 2010, también participó 'Tensión sexual no resuelta'. Además, la comunicadora ha participado en varios videoclips como en 'Limitate' de Hamlet, 'No te escaparás' de Hombres G, 'Por ella' de David Bustamante o en '¿Qué hace una chica como tú en un sitio cómo este?' de Alejo Stivel y Pereza.