Un periodista de TV3 da un zasca a Puigdemont tras intentar hacerse el gracioso con un chiste sobre él

La televisión pública catalana, TV3, ha viajado hasta Bélgica para hacer una entrevista personal a Carles Puigdemont, que hace pocos días presentaba el primer episodio de sus memorias en las que explica cómo ha sido su experiencia política, sobre todo durante el referéndum ilegal del 1 de octubre y también da algunas claves sobre cómo es su relación con algunos rostros conocidos de nuestra política como Oriol Junqueras, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias.

Las virales declaraciones de Puigdemont

En un momento de la entrevista, el político independentista estaba explicando algunas claves relacionadas con sus aspectos más peculiares en la vida política y también personal. En este momento, Puigdemont ha dicho que es muy imperfecto, frase que ha sido respondida por el propio presentador de la cadena pública con la siguiente frase: "No hace falta que lo diga". Este momento se ha hecho viral en Twitter y muchos usuarios han compartido este vídeo en sus cuentas de esta red social.

Puigdemont: "Soy muy imperfecto"



Entrevistador: "No hace falta que lo diga"



El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este domingo que no tiene claro si quiere ser candidato del nuevo Junts a volver a presidir la Generalitat de Cataluña, pero ha dejado claro varios asuntos de cómo sería su investidura en caso de presentarse.

El futuro político de Puigdemont

El president, huido de la justicia española tras el referéndum ilegal del 1-0, ha reconocido que en el caso de que se fuese el candidato con más votos y fuese escogido president, su idea sería volver a España para tomar cargo de su puesto. No es la primera vez que el president de la Generalitat anuncia sus intenciones de volver a territorio español, donde sería inmediatamente detenido, ya que hay una orden judicial puesta en marcha para ello.

En 2018 Puigdemont ya anunció que en el caso de ganar las elecciones, iría a Cataluña. Pero no vino. "Si yo me presentase y el Parlament me invistiese, claro que iría, como ya tenía previsto ir" en la ocasión anterior, en 2018, ha dicho en una entrevista de TV3. En aquella ocasión su decisión fue quedarse en Bélgica, donde quería ejercer de presidente. "Este era el sentido de volver. Volver para ser detenido gratuitamente e ir a la prisión no como presidente tenía poco sentido", ha reconocido.

Puigdemont: "Si yo me presentase y el Parlament me invistiese, claro que iría, como ya tenía previsto ir"

