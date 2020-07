Puigdemont: "Si yo me presentase y el Parlament me invistiese, claro que iría, como ya tenía previsto ir"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este domingo que no tiene claro si quiere ser candidato del nuevo Junts a volver a presidir la Generalitat de Cataluña, pero ha dejado claro varios asuntos de cómo sería su investidura en casao de presentarse.

El president, huído de la justicia española tras el referéndum ilegal del 1-0, ha reconocido que en el caso de que se fuese el candidato con más votos y fuese escogido president, su idea sería volver a España para tomar cargo de su puesto. No es la primera vez que el president de la Generalitat anuncia sus intenciones de volver a territorio español, donde sería inmediatamente detenido ya que hay una orden judicial puesta en marcha para ello.

En 2018 Puigdemont ya anunció que en el caso de ganar las elecciones, iría a Cataluña. Pero no vino. "Si yo me presentase y el Parlament me invistiese, claro que iría, como ya tenía previsto ir" en la ocasión anterior, en 2018, ha dicho en una entrevista de TV3. En aquella ocasión su decisión fue quedarse en Bélgica, donde quería ejercer de presidente. "Éste era el sentido de volver. Volver para ser detenido gratuitamente e ir a la prisión no como presidente tenía poco sentido", ha reconocido.

No en vano, Puigemont no tiene claro si va a ser candidato en las próximas elecciones regionales, previstas (aunque no están convocadas) para el mes de octubre. De momento ha abierto la posibilidad de no presentarse, ya que su situación en el partido es cada vez más débil y ERC es ahora un rival fuerte: "Si tuviese que tomar esta decisión hoy, seguramente sería que no". En este sentido, sí ha querido matizar que su vida "no se puede planificar más allá de una semana vista, yo no hago planes en este sentido", por tanto no es una decisión todavía segura.

Relación con el líder de ERC

La entrevista que le han hecho en la televisión pública catalan también ha dejado varios titulares llamativos. Uno de ellos ha sido los contactos diarios que tiene con el que fue su su exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras. Puigdemont ha reconocido que en las últimas semanas ha hablado más con él, tras la salida de la cárcel, que con Quim Torra. "Estas últimas semanas, sí, he hablado más con Oriol Junqueras que con el presidente Torra".