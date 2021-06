El Pequeño Nicolás saca de sus casillas a Cristina Pardo con lo que le dice de Ferreras: "Tu compañero..."

Este domingo, tras informar de las noticias de la actualidad y analizarlas junto a los colaboradores,Cristina Pardo recibió a Francisco Nicolás. El popularmente conocido como 'Pequeño Nicolás', asistió a 'Liarla Pardo' para ser entrevistado por la presentadora y hablar sobre las causas judiciales en las que está implicado.

En primer lugar, el entrevistado aseguró que cuando se metió en política "no tenía la edad ni la madurez para haber estado ahí", pero que su único objetivo era tener dinero y poder, no ser famoso: "Quería ser millonario, desconocido y con poder. No debería haberme tirado el pisto nunca ni haber hecho con 15 años lo que hice... Ser conocido nunca me gustó. No conseguí ser millonario, conseguí el falso poder durante un tiempo".

Aunque reconoce que no se arrepiente de nada, confesó estar cansado de estar "toda la vida dando explicaciones o pensando en lo que hice en 2012". Asimismo, insistió en que es inocente: "No siento que haya cometido esos delitos... No me arrepiento. Si me arrepintiera de algo, hoy en día no sería yo porque no aprendería de mis errores. Prefiero haber cometido errores siendo menor de edad que con 30".

"¿Crees que irás a la cárcel?", quiso saber la conductora del espacio de La Sexta. "Espero, y creo, que no", respondió él. "Lo pensé en 2014. Cuando todo era tan público me ponía en Youtube programas de cárceles para verlas y lo pasé bastante mal. Pero creo en mi inocencia, creo que saldré absuelto", se sinceró. A raíz de esto, el invitado aprovechó para cargar contra los medios y la manera en la que le trataron: "Si salgo absuelto nadie va a hablar de mí. De las sentencias que me han absuelto nadie habla. ¿Quién me va a perder perdón por el daño psíquico?".





"Eso tampoco es un mérito"

"Lo que está ahora pendiente es una condena por falsificar el DNI que vas a recurrir al Supremo, un caso por el que estás esperando sentencia, y otras dos causas pendientes", la recordó la presentadora. "Nunca en 27 años he tenido antecedentes penales de nada", respondió él muy orgulloso.

"Eso tampoco es un mérito. Hay mucha gente que con 27 años no tiene antecedentes penales. No puede uno sacar pecho de que a los 27 años no tiene antecedentes penales", le reprochó Pardo. "Para mí sí que es un mérito decirlo después de la situación", reconocía el Pequeño Nicolás. Fue entonces cuando el entrevistado cargó contra 'Al Rojo Vivo' y Antonio García Ferreras.

"Tu compañero Ferreras me llamó estafador y ni tengo una denuncia ni condena por estafa. Si le puedes decir que hable de presunto...", decía entonces el entrevistado, pidiendo a la presentadora que trasladase sus palabras a Ferreras, compañero de cadena. "No soy la mensajera de nadie", reaccionó la comunicadora muy tajante. "Para muchas personas las cosas de las que se te acusa a ti pueden ser propias de una persona que es estafadora. Y no porque haya estafado a nadie por dinero. Es un término muy amplio", explicó Pardo para justificar las palabras de Ferreras.