Un pequeño fan de 'Pasapalabra' se indigna por lo que pasa con Orestes y Jaime en Antena 3: "Estoy enfadado"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes. Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido del concurso, de su etapa en Telecinco, y se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.

No obstante, actualmente, parece que ambos participantes se están tomando un descanso. El pasado lunes, el concurso de Antena 3 arrancó con ‘Copa de maestros’, una entrega especial en la ocho míticos concursantes, que se vieron las caras con el Rosco en el pasado, compiten entre ellos y se enfrentan a diferentes pruebas para hacerse con el bote de 50.000 euros. Esta novedad fue muy bien recibida por los espectadores, dado que marcaron un récord de audiencia al alcanzar 3.009.000 espectadores y un 23,5% de share.









"¿Por qué no quieres ver ‘Pasapalabra?"



Carlos Adán (318.000 euros de bote), María Hernanz (180.000 euros), Eduardo Benito (2.190.000 euros), Antonio Ruiz (1.164.000 euros), Susana García (450.000 euros), Marta Sierra (96.000 euros), Fran González (1.542.000 euros) y Juanpe Gómez (1.674.000 euros) fueron los seleccionados para esta gran competición. Tras una semana de intensa competición, Susana y Antonio han sido los clasificados para enfrentarse a la gran final.

Aunque el espacial ha sido muy bien recibido, parece que no ha gustado a todos los espectadores. Parte de la audiencia echa de menos la presencia de Orestes Barbero y Jaime Conde en el concurso de Antena 3. No obstante, ha sido el mensaje de un pequeño fan el que ha revolucionado las redes sociales al hacerse viral. Un seguidor del programa ha compartido un tierno vídeo de su hijo, en el que se le puede ver muy triste por no poder ver a Jaime y Orestes.

“¿Por qué no quieres ver ‘Pasapalabra?”, le preguntaba su padre. “Porque no ha venido ni Orestes ni Jaime. Estoy enfadado”, contestaba el niño muy apenado. “Pero a lo mejor están malitos… Entonces, ¿Vemos una peli o vemos a estos concursantes?”, quiso saber quien grababa el vídeo, refiriéndose a los participantes de ‘Copa de maestros’. “Estos. A ver si luego ya están”, respondía el pequeño con esperanza de que saliesen sus concursantes favoritos. “Pero hoy ya no van a salir en el programa, cariño. Y mañana tampoco sé si estarán… ¿Están enfadado?”, le aclaraba el padre, ante lo que el pequeño fan se mostró muy triste e insistió en que estaba cabreado.