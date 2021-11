Pepón Nieto cuenta la verdad sobre por qué 'Los hombres de Paco' no llevan uniforme: "Paco Tous me va a matar"

Este fin de semana, Nuria Roca ha vuelto a formar parte de la parrilla de laSexta para ponerse al frente de 'La Roca'.Esta vez, ha recibido a Pepón Nieto en el plató para entrevistarle. A lo largo de la conversación, han hablado tanto de la trayectoria profesional del actor, como de su vida privada y su opinión política.

"El uniforme te sienta bien", le dijo Nuria Roca para comenzar hablando del esperado regreso de 'Los hombres de Paco'. "Lo que pasa es que casi siempre he hecho de policía sin uniforme, siempre con cargos superiores, que está muy bien", reconocía el actor entre risas, haciendo referencia a que sus personajes siempre suelen ir en traje o vestidos de calle, al dar vida a Mariano.

"Me acuerdo que... ¿Sabes por qué no nos ponían casi nunca el uniforme en 'Los hombres de Paco'? En la primera etapa", decía entonces el entrevistado a la presentadora, quien se mostró muy interesada en conocer la respuesta. "Porque Paco Tous tiene la cabeza tan grande que no había sombrero de su talla", confesaba entonces Nieto sin poder retener la risa. "No me lo puedo creer", reaccionaba la conductora del espacio de laSexta sin dar crédito.

"Esto, Paco me va a matar, Paco me va a matar", aseguraba el actor, entre risas, recordando a su compañero y amigo de 'Los hombres de Paco' "Además, es que Paco tiene un buen trono", señalaba, haciendo referencia al tamaño de la cabeza del actor. "Entonces, no había gorra de su talla. Le quedaban muy pequeñas, encima puestas", seguía contando, provocando las risas en el plató.

"Entonces, teníamos que estar todo el rato con los sombreros en la mano porque no había manera de encontrar un sombrero que le cubriera la cabeza a Paco. Entonces, decidieron que cuando menos nos vistieran de uniforme, mejor", confesaba, desvelando así uno de los mejores secretos de la ficción de Atresmedia.









Su opinión sobre Ayuso

"El otro día la vimos en 'El Hormiguero', que lo ha petado ¿Qué te parece Isabel Díaz Ayuso?", quiso saber la presentadora para conocer la opinión del actor sobre la política. "Es un fenómeno. Vamos, es matemático. Es alucinante", comenzaba diciendo Nieto. "Además, a mí me sorprende mucho porque parecía un pulpo en un garaje", agregaba, haciendo referencia a los inicios de Ayuso.

"Parecía que el PP tenía muy claro que no iba a ganar la Comunidad de Madrid y, al final, sumaron, restaron y todo les encajó. Al final, Íñigo Errejón y el del PSOE no pudieron optar, no sumaban. Entonces, pues fue Ayuso", recordaba el invitado sobre las elecciones en las que Ayuso se hizo con la victoria.

"Ayuso, al principio, decía barbaridades como lo de que el atasco en Madrid era maravilloso, lo de la pizza de los niños... Decía cosas como muy peculiares y era una persona que me daba la sensación incluso de que estaba como mal medicada. Hacía como cosas así raras...", soltaba entonces el actor, provocando la risa de la presentadora. "Que no pasa nada, que yo también he estado mal medicado, eh, pero no he presidido la Comunidad de Madrid. Entonces, me parecía muy raro", aclaró entre risas.

"Y, de pronto, se ha convertido en un fenómeno político y es tremendo. La gente está encantada con ella. Es una tía la que sigue muchísimo, gusta muchísimo lo que dice, tiene mucha personalidad, hace la política de una forma totalmente distinta...", reconocía nieto. "Ella podría ser una de las mujeres presidentas del Gobierno", ha apuntado entonces la conductora del espacio. "Dios no lo quiera, pero sí, sí, claro", opinaba el entrevistado muy claro.