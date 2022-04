Pepe Rodríguez confiesa la anécdota que vivió con el Rey emérito: "Me asusté"

'Masterchef' es un talent culinario muy polémico que siempre ha dado mucho que hablar, lo que se ha visto reflejado en redes sociales cuando, la misma noche de la emisión, el programa se convertía en Trending Topic y era lo más comentado. Esto se debe a que en varias ocasiones han cuestionado tanto el comportamiento de los concursantes como la actitud del jurado ante determinadas situaciones. Como consecuencia, los miembros del jurado se han convertido en habituales personajes televisivos, cuya popularidad se ha visto disparada y se ha visto reflejada en sus negocios o restaurantes.

Es por esto por lo que TVE se encuentra promocionando la décima edición del concurso, preparándose así para seguir el ejemplo de las entregas pasadas y alcanzar grandes datos de audiencia, siendo una vez más el formato más exitoso de La 1. "Buscamos a un supermasterchef esta temporada, no podemos fallar", se le escucha decir a Jordi Cruz en una de las primeras promos que se ha visto de esta nueva temporada que llegará este lunes 18 de abril.

La cadena pública ya ha compartido un adelanto en el que se puede ver cómo se desarrollará esta primera entrega, en la que los 50 seleccionados en los castings contarán con 40 minutos para elaborar un plato libre que terminarán frente al jurado formado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Aprovechando la presentación, los chefs han hablado de su experiencia formando parte del talent y han contado alguna que otra anécdota, destacando una contada por Pepe.









"Pero esa anécdota es verdad"



El conocido cocinero confiesa que vivió una llamativa anécdota con el Rey emérito y que es totalmente "verídica". "Es una anécdota que tampoco tiene mucho... Día de los toros en Illescas, se desborda el pueblo y yo puedo dar, imagínate, como 700 reservas, de los que 660 se quedan fuera. Cuando llamaron, el camarero me dijo: 'Que es el rey'. Y pensé: 'A ver si va a ser Carlos Latre. No me va a llamar Juan Carlos directamente al restaurante, qué raro, no sé si funciona así'. Me pongo y al escucharlo pienso: 'Joder, es Carlos Latre'. Lo hacía bien, o mejor", comenzaba contando el chef en una entrevista para VerTele.

"'Majestad, dígame', le dije. '¿Podemos ir a comer? Que son los toros y tal'. 'Le puedo llevar a mi casa particular, pero en el restaurante no entra una mesa', le dije, y me dijo que no. Pensé que a ver si me llamaba Carlos para decirme que había picado. Me llama Macarena Rey: '¿No hay una mesa para el rey Juan Carlos? ¿Tú eres gilipollas?'. Ya me empiezo a asustar un poquito, pero es que tampoco tenía mesa. ¿Qué hago? ¿Te quito a ti para darle a él?", contaba su reacción cuando se dio cuenta que realmente era Juan Carlos I.

"A los dos minutos, Rafael Ansón: 'Oye, Pepe ¿De verdad no tienes una mesa? Que está aquí'. Joder, eso iba en serio, pero ya no tenía solución", agregaba. "No, es que hay cosas que no puedes hacer. Si tengo lleno, no te puedo quitar para ti… Para mí toda la gente es igual. Me hubiese hecho mucha ilusión que cenara en el restaurante el rey, pero no puedo quitarte a ti para que entre el rey o cualquier otro. Con todo el cariño y respeto que le puedo tener. Y a todos les cobro lo mismo, para mí no hay VIP", reconocía Rodríguez.

"Pero esa anécdota es verdad. Yo me asusté al saber que era Juan Carlos. Pero claro, como ahora sabes que te vacilan y te dicen cualquier broma...", se justificaba el cocinero, dejando claro el motivo por el que pensaba que se trataba de una broma.