Pedro Sánchez responde con risas a una pregunta muy directa de Ferreras en 'Al Rojo Vivo'

Antonio García Ferreras protagonizó una llamativa entrevista con Pedro Sánchez en 'Al Rojo Vivo'. La conversación estuvo marcada por la actualidad política y social del país, haciendo hincapié en la pandemia por coronavirus, el plan de vacunación, los indultos a los presos del procés y el conflicto catalán.

"La democracia no persigue a nadie por defender sus ideales dentro de la legalidad democrática... Una cosa son las palabras y otras los hechos", comenzaba diciendo el política en referencia a los últimos movimientos efectuados desde Cataluña. "Desde que soy presidente del Gobierno, no he escuchado a ningún líder independentista, al menos quienes ostentan ahora mismo cargos en el Govern de la Generalitat, hablar ni de vía unilateral ni un quebrantamiento de la legalidad democrática", agregaba.

Asimismo, Sánchez ha lamentado que los independentistas hablen "de la supuesta mala calidad de la democracia española, diciendo que nuestra Constitución y democracia no reconocen la capacidad de ejercer el derecho a la autodeterminación". "Si llevamos al absurdo ese razonamiento, tampoco la constitución alemana, la francesa, la italiana o la estadounidense lo permiten. Significaría decir que ninguna de estas democracias son de alta calidad para los independentistas", sentenciaba entonces.

"Aragonés sin duda sabe esto", opinó el Presidente tras señalar que "desde el punto de vista matemático" también "es imposible" la concesión de la celebración de un referéndum en Cataluña sin saltarse el marco legal. "No solo se necesitaría del concurso del PSOE, también del PP", zanjaba.

De la misma manera, a lo largo de la conversación, el presentador protagonizó un llamativo momento junto al entrevistado. Al final de la entrevista, cuando el ambiente estaba más relajado, el conductor del espacio de laSexta aprovechó para hacer una pregunta muy directa al político.









"¿Piensa convocar elecciones anticipadas?"

"Presidente, ¿Piensa convocar elecciones anticipadas?", cuestionaba el presentador, dejando descolocado a su invitado. Ante esto, a Sánchez se le escapó responder con una llamativa y sonora risa. Después de llamar la atención del presentador con sus carcajadas ante su clara pregunta, el Presidente respondió con un rotundo "no".

“Se las están pidiendo”, insistía Ferreras al ver su reacción. “Bueno, pero Casado desde que fui elegido, desde que fui investido presidente de Gobierno. Es más, es que se empeña él, es bastante persistente, porque en 2019 hubo, creo recordar, que cinco elecciones, europeas, autonómicas, municipales, dos elecciones generales y todas las perdió”, declaraba Sánchez muy directo.

"Sería bueno que el PP fuera consciente de cuál es su situación, que perdieron las elecciones, que son oposición y que cada vez están más solos en el Congreso de los Diputados en todos los ámbitos de votación que se expresen", comentaba el político para, acto seguido, remarcar que España necesita “recuperar la normalidad”, por lo que las elecciones se seguirán celebrando cada cuatro años como marca la Constitución.