Pedro Piqueras se salta el guion de Telecinco al despedir el último informativo: "El amor está en el cielo"

El periodista de Telecinco, Pedro Piqueras, se ha vuelto a saltar el guion este martes cuando ha tenido que despedir el informativo de las 21:00 horas, con el que es líder desde hace meses. El periodista no ha tenido miedo y ha querido hacerlo a su manera, al igual que Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Sálvame', da paso al espacio informativo como él quiere.

Estos últimos pasos, eso sí, han sido muy comentados en redes sociales, ya que ha provocado que la transición de 'Sálvame' a Informativos no haya sido siempre todo de lo ordenada que debería haber sido.

El contundente mensaje de Piqueras a Trump

Como se ha explicado, no es la primera vez que Pedro Piqueras se ha saltado el guion del Informativo. Una de sus últimas intervenciones más controvertidas tuvo lugar el pasado día de Reyes, hace exactamente dos semanas, cuando el periodista trataba de informar sobre el asalto al Capitolio que estaba teniendo lugar durante el espacio informativo.

En concreto, una de las imágenes más visibles de Mediaset, interrumpió el informativo de las 21:00 para lanzar un mensaje contra el presidente americano,Donald Trump, al que señalaba directamente como responsable de lo que estaba sucediendo.

"Tiene el poder político todavía, hasta el día 20, tiene el poder de las Fuerzas Armadas, tiene el poder sobre la seguridad en ese país. Es un antidemócrata, un golpista, como ha demostrado hoy con ese asalto, llevando a la gente a ese asalto al Capitolio, donde se iba a producir un acto absolutamente democrático”, sentenciaba el comunicador. Este miércoles, con motivo de la investidura de Joe Biden, el presentador se va a dejar ver antes en pantalla, ya que Informativos Telecinco prevé comenzar antes su emisión.

El nuevo salto de guion en Informativos Telecinco

El comentario que Piqueras pronunciaba sobre Trump, no en vano, dejaba patente que el experimentado presentador no tenía problemas en saltarse el guion de Informativos Telecinco. Una estrategia que ha seguido este martes cuando se disponía a acabar el telediario.

Piqueras se disponía a anunciar los espacios televisivos que los espectadores iban a poder ver durante la noche en Telecinco y Cuatro, pero cuando quería anunciar la película de la emisora principal, "Love is in the air", él ha optado por quedarse en la versión en castellano y ha dicho "El amor está en el cielo", algo que ha generado controversia en redes sociales.

