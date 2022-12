Pedro Pascal, Harrison Ford y Octavia Spencer en las series de enero

Magdalena Tsanis

Una serie basada en el videojuego "The last of us" protagonizada por Pedro Pascal, una comedia sobre un terapeuta con Jason Segel y Harrison Ford o una miniserie sobre el envenenamiento del exespía ruso Alexander Litvinenko son algunos de los estrenos que llegan a las plataformas en el mes enero.

También regresan para poner punto final series de éxito como "Atlanta", "Servant" o "Truth to be told", con Octavia Spencer y, entre las españolas, destacan los estrenos de "Cristo y Rey", sobre la relación entre Bárbara Rey y Ángel Cristo y la adaptación de "La chica de la nieve", con Milena Smit.

"CALEIDOSCOPIO", 1 de enero en Netflix

Vagamente inspirada en la historia real de la desaparición de 70.000 millones de dólares en bonos en el centro de Manhattan durante el huracán Sandy, "Caleidoscopio" es una serie antológica de ocho episodios que abarca 25 años.

Una banda de ladrones se propone abrir una cámara acorazada supuestamente inexpugnable para hacerse con el mayor botín de la historia. Cada episodio desvela una pieza de un rompecabezas de corrupción, codicia y venganza.

"LITVINENKO", 11 de enero en Movistar+

Protagonizada por David Tennant, esta miniserie británica de cuatro episodios narra la investigación que llevó a cabo Scotland Yard para demostrar quién era el responsable del envenenamiento por polonio del exespía ruso Alexander Litvinenko, fallecido en 2006.

Los creadores han contado con el apoyo de su viuda Marina Litvinenko y de personas clave involucradas en el caso. Postrado en la cama del hospital, Litvinenko fue dando a la policía información para demostrar que su intento de asesinato lo había ordenado, el presidente ruso, Vladímir Putin.

"ENTREVISTA CON EL VAMPIRO DE ANNE RICE", 12 de enero en AMC+

La novela que dio origen a la película protagonizada por Tom Cruise y y Brad Pitt se convierte en serie de la mano de Jacob Anderson -conocido por 'Juego de Tronos'- y Sam Reid.

A finales del siglo XVIII, Lestat transforma en vampiro a Louis de Pointe, un hombre desolado por la pérdida de su esposa y de su hija. Doscientos años más tarde, en San Francisco, Louis decide contar su historia a un joven reportero.

"ATLANTA" (T4), 13 de enero en Disney+

La cuarta y última temporada de la serie estadounidense "Atlanta" trae de vuelta a su ciudad natal a Earn (Donald Glover) y su pandilla: el rapero Alfred Paper Boi Miles (Brian Tyree Henry), su colega Darius (LaKeith Stanfield) y su novia Van (Zazie Beetz).

Ganadora de dos Globos de Oro y un Emmy, "Atlanta" navega por la escena del rap de esa ciudad y explora la segregación y el racismo con un estilo en ocasiones surrealista.

"SERVANT" (T4), 13 de enero en Apple TV+

También llega a su fin este thriller psicológico que cuenta con M. Night Shyamalan como productor ejecutivo.

"Servant" se centra en una pareja millonaria en duelo tras la muerte de su bebé. Lo que comenzó como un drama sobre el distanciamiento que sufre el matrimonio a raíz de esa pérdida evoluciona hacia un thriller de terror sobrenatural que no renuncia al humor negro.

"SKY ROJO" (T3), 13 de enero en Netflix

Tras escapar con cuatro millones de euros de su proxeneta, Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado) comienzan con una vida nueva en un pueblo apacible y remoto, pero sus sicarios reaparecen y acaban con su tranquilidad.

"YOUR HONOR" (T2), 13 de enero Movistar+

Bryan Cranston ("Breaking bad") es un respetado juez de Nueva Orleans cuya vida se descarrila cuando su hijo adolescente mata accidentalmente al hijo de un jefe criminal en esta serie de los productores de "The Good Fight", el matrimonio Robert y Michelle King.

"CRISTO Y REY", 15 de enero Atresplayer

Jaime Lorente y Belén Cuesta se transforman en Ángel Cristo y Bárbara Rey en esta serie de Daniel Écija que revivirá, cuatro décadas después, la relación entre el famoso domador y la actriz y musa del destape.

Su matrimonio copó portadas de revistas pero detrás de una fachada de dinero, fama y lujo se escondían adicciones, infidelidades y malos tratos.

"THE LAST OF US", 16 de enero en HBO Max

Basada en el videojuego homónimo y protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, "The last of us" se desarrolla 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida.

Joel, un superviviente nato, es contratado para rescatar a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena, en un viaje desgarrador a través de Estados Unidos.

"TRUTH TO BE TOLD" (T3), 20 de enero en Apple TV+

Octavia Spencer regresa a su papel de reportera de investigación convertida en presentadora de un podcast de crímenes en la tercera temporada "Truth to be told", una serie basada en la novela While You Were Sleeping de Kathleen Barber que analiza la obsesión de Estados Unidos con este género en los últimos años.

Poppy Scoville (Spencer), frustrada por la falta de atención de los medios hacia la desaparición de varias jóvenes negras, se une a una directora de colegio poco ortodoxa (Gabrielle Union) para hacer públicos los nombres de las víctimas.

"LA CHICA DE NIEVE", 27 de enero en Netflix

Milena Smit, José Coronado y Aixa Villagrán encabezan el reparto de este thriller basado en la novela de Javier Castillo.

Una niña desaparece durante la cabalgata de los Reyes Magos en Málaga en 2010. Miren (Smit) es una periodista en prácticas que, con ayuda de un colega (Coronado), comienza una investigación paralela a la de la inspectora Millán (Villagrán) que despertará aspectos de su pasado que habría deseado olvidar.

"TERAPIA SIN FILTRO", 27 de enero en Apple TV+

Un terapeuta en duelo (Jason Segel) comienza a romper las reglas y a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa en esta serie cómica de diez episodios escrita por los cocreadores de Ted Lasso Bill Lawrence y Brett Goldstein y el propio Segel. El reparto cuenta con Harrison Ford.