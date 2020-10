Pedro J. defiende la fiesta y carga contra los "desaforados" de Podemos y de Vox: "Actúan en comandita"

El pasado lunes, Pedro J. Ramírez anunció que ese mismo día se celebraría la gala de Los leones de El Español, organizada por el periódico digital en pleno Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus. Al acto asistieron algunos de los personajes más relevantes de la política y los negocios de este país, entre los que destacaron Ministros del Gobierno, presidentes de comunidades, políticos del PP, PSOE y Ciudadanos, directores generales, banqueros, deportistas...

Entre los invitados que más llamaron la atención se encontraban Salvador Illa, Juan Carlos Campo, Margarita Robles, Emiliano García Page, Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Sánchez Almeida, Teodoro García Egea, Inés Arrimadas, Ana Pastor, Dolores Delgado, Florentino Pérez, Begoña Villacís...

Este evento fue celebrado en el salón del Casino de Madrid y se llevó a cabo un día después de que Pedro Sánchez pidiera a los españoles reducir todo lo posible los contactos sociales y quedarse en casa "todo lo posible". Fue por esto por lo que, tanto el director del periódico, quien organizó los premios, como los asistentes, han sido duramente criticados.

Por este motivo, J. Ramírez se ha visto obligado a intervenir en las redes sociales y en algunos medios televisivos para justificar su postura. "Cuidado con las mentiras interesadas, con el fanatismo y con la envidia. 80 personas asistieron en el Casino de Madrid a los premios de EL ESPAÑOL con una ocupación del 33%", declaró en su cuenta de Twitter.

Cuidado con las mentiras interesadas, con el fanatismo y con la envidia. 80 personas asistieron en el Casino de Madrid a los premios de EL ESPAÑOL con una ocupación del 33% https://t.co/sfhZPDzrQp — Pedro J. Ramírez (@pedroj_ramirez) October 27, 2020

"No veo la polémica porque, sí que era una fiesta, pero nosotros cumplimos todas las normativas. Eran 80 personas en una sala con un aforo de 240, que estaban sentados en mesas de 6 o de 4 y, a los que se ve sin la mascarilla es porque estaban en ese momento comiendo o cenando, o bien subidos a la tribuna. Es cierto que Salvador Illa si tuvo la precaución de mantener su mascarilla puesta, pero los demás estaban consumiendo alimentos, como ocurre en cualquier otro establecimiento de hostelería", insistió en 'Cuatro al día'.

De la misma manera, este miércoles también se ha pronunciado en '120 minutos', espacio de Telemadrid: "Ahora no estamos en un régimen de confinamiento, estamos en un Estado de Alarma que dicta un toque de queda. Tienen la oportunidad de establecer una normativa diferente, no entiendo que se esté pidiendo que se mantengan las actividades como la hostelería. Si estas reflexiones se aplicaran con consecuencia, deberían cerrarse los restaurantes o volver al regimen de confinamiento domiciliario".

"¿Qué diferencia hay entre lo que ocurrió en un salón y los restaurantes? Yo he ido a restaurantes y superaban el aforo. Entonces, ir a un restaurante si eres político es anti ejemplar, si eres un ciudadano no hay problema. Si solo pueden acudir a restaurantes los periodistas poco conocidos, que lo digan. Que digan las personas que tenemos que quedarnos en casa, para seguir siendo ejemplares", ha agregado.

Pedro J. arremete contra Podemos y Vox

Tras ver las imágenes en las que Rufián definía el acto de El Español como "un botellón del Ibex 35 con Pedro J.", el periodista ha comentado lo siguiente: "Lo que le molestó es que tres grandes partidos constitucionalistas, que representan a la mayoría de la transversalidad y la sociedad española que quiere salir adelante asistieran. Lo que les ofendía es que el PP y el PSOE pudieran acercar posiciones y que Ciudadanos pudiera contribuir en eso".

El botellón del Ibex con Pedro J. pic.twitter.com/bijuZaiUuR — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 28, 2020

Asimismo, el entrevistado ha arremetido contra Podemos y ha asegurado que ellos nunca han ido al acto en años anteriores, por lo que su ausencia a este no se debía a ningún motivo relacionado con las medidas de prevención contra la covid-19: "Solo ha habido alguien que han dicho que fueron invitados y que decidieron no venir, que fueron los ministros de Podemos. No han venido nunca, por lo que resulta oportunista vincularlo a una prevención en relación a la pandemia".

Además, durante su conexión con 'La noche en 24 horas', el periodista también ha justificado su decisión frente a las críticas que ha recibido por las redes sociales: "No podemos permitir que los desaforados de las redes sociales, de Podemos y de Vox, y menos cuando actúan en 'comandita' o en sintonía, gobiernen nuestras vidas", ha sentenciado. "Se debe seguir actuando con los márgenes que le proporciona la legalidad. Fue un acto ejemplar", ha concluido.