Paz Padilla la lía en 'Sálvame' y es parada por la seguridad de Telecinco al intentar llegar hasta La Pantoja

Este miércoles, Paz Padilla ha protagonizado un momento épico en pleno directo de 'Sálvame'. La presentadora del espacio se encuentra en plena promoción de su libro, 'El humor de mi vida', en el que cuenta cómo vive su duelo tras la muerte de Antonio, el "amor de su vida". Como consecuencia, durante el programa, la comunicadora ha decidido regalar a Isabel Pantoja su libro, por su le ayuda a reconciliarse con sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja.

"Están sufriendo todos mucho. Sus hijos y ella. Creo que le vendría muy bien leer mi libro para gestionar las emociones y ser feliz. Me gustaría regalárselo", comenzó diciendo la humorista durante la emisión del programa. “¿Eres responsable de todo lo que me pueda suceder?”, quiso asegurarse Padilla, que se dirigía al director del espacio de Telecinco. “Quiero que encuentre paz, seguro que lo está pasando mal”, insistió ella. Fue entonces cuando la presentadora decidió abandonar el plató para cumplir su misión.

Padilla abandonó temporalmente 'Sálvame' para dirigirse a los Estudios Picasso de Mediaset, donde la tonadillera se encuentra grabando 'Top Star: ¿Cuánto vale tu voz?', el nuevo talent show de Telecinco. Para no dejar abandonados a sus compañeros y espectadores, la humorista ha retransmitido con su móvil todo lo que estaba pasando.









me estoy meando muchísimo con la que ha liado Paz Padilla para darle el libro a la Panto #yoveosálvamepic.twitter.com/jhTYbM8ECZ — Moonet (@MoonetSco) April 21, 2021





Antes de emprender su camino hacia su objetivo de contactar con Pantoja, la comunicadora reconoció a sus compañeros que le habían llamado hasta tres veces para que no lo hiciera. A pesar de ello, y aunque aseguraba "estar cagada" por desobedecer ordenes de la dirección, estaba decidida en cumplir su cometido.

Padilla logró llegar hasta la puerta de los estudios pero, el personal de seguridad le impidió la entrada. “Tengo orden de no dejarte pasar”, le explicó el vigilante. “Solamente quiero ir después de la garita. ¿Está enfadada Isabel?”, quiso saber Padilla, mientras intentaba convencer al de seguridad para que le dejase pasar.





"No me agarre usted tan fuerte, por favor"

Como consecuencia, Padilla decidió aparcar fuera de las instalaciones y entrar por sus propios medios. La presentadora ha decidido saltar la valla y ha conseguido que uno de los trabajadores fuese su cómplice y le ayudase a bajar. Mientras tanto, Padilla hablaba con las cámaras de seguridad. Cuando consiguió entrar, creyendo que el vigilante no la veía, comenzó a correr. A pesar de ello, su recorrido duró solo un par de metros, hasta que el de seguridad volvió a cortarle el paso.

"No me agarre usted tan fuerte, por favor", le suplicaba la presentadora de ‘Sálvame’ entre risas. A pesar de ello, la comunicador no quiso tirar la toalla y tramó un nuevo plan: ir a los camerinos. Logró convencer a una mujer de que ejerciese de cámaras, para así tener las manos libres y poder saltar la valla. El segurata volvió a frenarla y, otra vez fuera, Padilla comenzó a llamar a Isabel Pantoja.

Fue entonces cuando la suerte se puso de su lado y coincidió con dos trabajadores de la cadena que la cómica conocía desde "hace mucho tiempo". Consciente de que no iba a lograr darle su libro en mano, la presentadora se aseguró de que sus compañeros le hiciesen llegar el libro a la tonadillera.

Para terminar, Padilla se subió a los hombros de un compañero para hablar "cara a cara" a una cámara de seguridad. Una vez finalizada su misión, la conductora del espacio de Telecinco ha sido aplaudida y vitoreada por todos los espectadores y los colaboradores presentes en el plató.



Paz Padilla va a intentar dar su libro a Isabel Pantoja en directo, qué momentazo sería #yoveosálvame#RocíoVerdad6pic.twitter.com/lhEMJnkitz — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) April 21, 2021