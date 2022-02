Paz Padilla se enfrenta a un complicado momento personal tras alejarse de 'Sálvame': "Denunciada"

Paz Padilla se encuentra en un complicado momento de su vida, dado que se encuentra enfrentándose a un difícil episodio personal y profesional. Por un lado, los espectadores de ‘Sálvame’ se encuentran muy expectantes ante la ausencia de Padilla como presentadora. El pasado 20 de enero, la presentadora se fue en pleno directo tras un tenso enfrentamiento con Belén Esteban. Esto se debe a que la colaboradora acusó a la actriz de ser antivacunas y de no haberse vacunado contra el coronavirus, lo que le sentó muy mal: "Porque tú lo digas, estoy flipando, tío. Estoy alucinando. ¿Por qué no creo en la vacuna? Venga, Belén, te has metido tú solita en esto". Como consecuencia, en ese mismo momento, Padilla se marchó del espacio y no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

Desde entonces, no se ha vuelto a ver a Padilla por las instalaciones de Mediaset, por lo que su futuro como presentadora de ‘Sálvame’ no parece estar claro. “Su trabajo en ‘Sálvame’ podría haber llegado a su fin. La decisión la ha tomado ella misma”, señalaba la revista ‘Lecturas’ tras recordar la manera en la que la actriz se fue del plató. “Los responsables de La fábrica de la tele quieren que la presentadora se replantee la situación y regrese, algo que parece que Paz no está dispuesta a hacer”, afirmaba el mencionado medio, dejando claro que su discusión con Esteban podría su poner su adiós al programa.

Por si fuera poco, el programa de La Fábrica de la Tele ha fichado a una nueva presentadora, Adela González Acuña, lo que ha potenciado los rumores de la marcha de Padilla, dado que ella "lo ha entendido como una declaración de intenciones". La periodista pasará a formar parte del equipo de ‘Sálvame’ junto a los colaboradores y Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Nuria Marín, por lo que muchos se preguntan si será ella quien sustituirá a la humorista al frente del espacio de Telecinco.









Ante esto, según asegura una persona cercana a la actriz en 'Jaleos', "está muy molesta y dolida". La presentadora considera "que no se la ha tratado con el respeto que merece, no ya por ser presentadora, sino como persona". Asimismo, según la misma fuente, la actriz "se vio profundamente desamparada y muy impotente ante una mentira". "Es que no fueron conscientes de lo que dieron a entender esa tarde de Paz y el daño público que se le podría haber hecho porque lo dicho, dicho queda", agrega.

Denunciada por sus vecinos

A todo esto, se le ha sumado una guerra con sus vecinos de Cádiz. Según ha afirmado 'Lecturas', los vecinos de Padilla la habrían denunciado por construir unas ventanas en una zona común sin haberlo consultado anteriormente: "Paz Padilla, denunciada por sus nuevos vecinos de Cádiz". El pasado mes de junio, la cómica se hizo con un ático en una de las mejores zonas de Cádiz, por lo que se encuentra en plenas reformas para dejarlo a su gusto.

Tal y como confirma el mencionado medio, esta vivienda es un ático de 300 m2, cinco dormitorios, cuatro baños y seis terrazas que dar al exterior, las que dan directamente al paisaje de Rota y el Puerto de Santa María. A pesar de las obras, la presentadora ya comenzó a vivir allí las pasadas navidades. Tras pedir una hipoteca y vender algunas propiedades, la comunicadora pagó por su nueva casa casi un millón de euros por conseguir su sueño de vivir en su tierra.

A pesar de ello, no le está resultando fácil instalarse en esta casa, dado que los vecinos ya parecen no estar muy contentos con ella. Según la mencionada revista, ha sido demandada por sus vecinos por sus reformas a pesar de que pidió permiso a la Delegación municipal de Urbanismo, dado que al tratarse de una zona común, también se lo tendría que haber consultado a la comunidad.

Como consecuencia, los vecinos de la actriz han llamado a la Policía para quejarse y se han decantado por demandarla. Este mala noticia para la comunicadora se ha sumado a su complicada situación profesional, dado que, además de pensar en si vuelve a 'Sálvame', tendrá que tomar una decisión para que las quejas de sus vecinos no vayan a más.