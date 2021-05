Paula Echevarría se sincera con Jesús Calleja y confiesa lo "traumático" que fue separarse de David Bustamante

Este domingo, Cuatro emitió la segunda entrega de la nueva temporada de 'Planeta Calleja'.Paula Echevarría y su pareja, Miguel Torres, fueron los elegidos para vivir una nueva aventura con Jesús Calleja. La actriz y el futbolista viajaron a Kenia junto al presentador. Durante su viaje, disfrutaron de rutas en bici por la zona, volaron sobre el valle del Rift y visitaron poblados y centros de cooperación para la protección de animales y el Parque Nacional Masai Mara. Además, como es habitual en este programa, entre reto y reto, los invitados se sinceraron con Calleja.

Asimismo, visitaron la Escuela de Primaria de Eselenkei para pasar tiempo con los niños. Nada más ver un balón, Torres se fue a jugar al fútbol con los pequeños y dejó a Echevarría con Calleja, lo que el presentador aprovechó para preguntarle sobre su nueva relación y su anterior matrimonio. "¿Cuánto lleváis juntos?, ¿Estás enamorada?", quiso saber el comunicador. "Estoy totalmente enamorada. Llevamos dos años y pico ya", respondió ella.

A raíz de esto, el conductor del espacio de Cuatro se interesó por si había sido "traumático" el separarse de David Bustamante. "Siempre que sientes que fracasas en algo son cosas delicadas... Cuando te casas... Yo, por lo menos, me casaba para toda la vida. El hecho de tener una niña...", señalaba la actriz. "Pero mientras se haga todo de forma civilizada", agregó, dejando claro que, a pesar de haber rehecho su vida, Bustamante y ella mantienen una buena relación.

Dejando a un lado este incómodo momento, Calleja volvió a preguntarle por su actual pareja. "Él vivía en Marbella y yo en Madrid. Nos encontramos un día, empezamos a hablar por teléfono y así estuvimos, por lo menos, tres meses hasta que nos vimos", contó la actriz, haciendo alusión en cómo comenzó su relación con el deportista.





"No nos planteamos casarnos"

"Ahora ya vivimos juntos pero no nos planteamos casarnos. Los dos pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio y una buena convivencia es la base para una relación duradera, no el matrimonio", declaró, dejando claro que no tienen en mente casarse, pero están trabajando en un futuro juntos.

"¿Necesitas estar enamorada siempre?", le preguntó el conductor del espacio de Cuatro a la actriz. "No, pero es un estado de ánimo que me gusta. Cuando me separé me construí una casa y solo quería un lavabo, no más. No quería a nadie más. Pero ahora tengo dos", declaró entre risas.