Patricia Pardo corta 'El Programa de Ana Rosa' para hacer una confesión personal: "Mañana me voy"

Este jueves, Ana Terradillos se ha vuelto a poner al frente de 'El Programa de Ana Rosa'. Desde que Ana Rosa Quintana anunció que se alejaría del programa durante una temporada, como consecuencia del cáncer de mama que sufre, Terradillos y Patricia Pardo cogieron el relevo de la presentadora y se ponen al frente del espacio cada mañana.

Desde entonces, Terradillos arranca el programa con un monólogo sobre las noticias del día y, posteriormente, se mantiene al frente de la mesa política. Acto seguido, la presentadora da paso a Pardo, quien se encarga de la mesa de actualidad. Tras hacer un repaso de todo lo sucedido, haciendo hincapié en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y el aumento de contagios por coronavirus, cede la palabra a Joaquín Prat.

Esta vez, han dedicado gran parte del espacio a la vacunación en los niños para frenar la pandemia. Para ello, el programa ha realizado una conexión en directo con el epidemiólogo Manuel Franco. Tiendo en cuenta los datos actuales, el experto ha señalado que se avecinan unos meses difíciles: "Realmente tenemos un diciembre complicado". "Ya hemos empezado fuerte, tanto en la parte de las reuniones sociales, turismo y juntarnos o cómo está subiendo el virus, prácticamente en todas las comunidades autónomas llegamos a números muy altos de contagios", agregaba.

"Hay que empezar la campaña de vacunación con los menores de 12 años y que sea tan exitosa como la de los adultos", aseguraba tras reconocer que el "numero de contagios es muy alto". "Lo más importante es proteger a los niños, que protejamos su salud y la de sus familias", remarcaba.









"Mañana me voy a verla y conocerla a A Coruña"

Posteriormente, tras una pausa publicitaria, Patricia Pardo ha compartido una noticia personal con los espectadores. Tal y como le ha comunicado su familia mientras se encontraba en directo, su familia crece y se ha convertido en tía. "Enhorabuena", le decían sus compañeros nada más volver de publicidad, sin explicar todavía a que se debía tanta felicidad.

"Yo pensaba que la niña se iba a llamar Patricia, que nos hacía mucha ilusión", ha comentado Cristina Tárrega. "Yo tenía cierta esperanza porque mi hermana no tenía un nombre decidido y decía: 'a lo mejor es que me quiere dar la sorpresa'. Pues no", contaba la conductora del espacio.

"Se llama Marina. La niña es muy 'riquiña'. Vamos a explicárselo a la gente que nos está viendo", comenzaba explicando Pardo, dado que el público no sabía de que estaban hablando. "Es que yo también he sido tía. Mi hermana Tamara se ha puesto de parto esta mañana. Yo estaba ahí con la última hora y, de pronto, me ha mandado la foto de la niña, que es muy bonita. Le mando un besazo enorme y mañana me voy a verla y conocerla a A Coruña", contaba Pardo, visiblemente emocionada.