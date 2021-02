El pasado televisivo del autor del rótulo contra la Princesa Leonor: “¡Bernarrrrr!”

La noticia de la marcha de la Princesa Leonor al extranjero para continuar sus estudios iba a tener un calado considerable por sí sola. Sin embargo, el hecho ha adquirido todavía más entidad debido a la polémica que ha rodeado a su tratamiento informativo en TVE.

El ente público no deja de recibir críticas en las últimas horas debido al rótulo con el que se comentó la información este miércoles en 'La Hora de la 1': “Leonor se va de España, como su abuelo”. Su sentido humorístico no ha caído nada bien, y menos al emitirse en Televisión Española, que no ha tenido más remedio que tomar represalias tras lo ocurrido y el revuelo generado.

El ataque a la Corona ha traído consigo el relevo inmediato de los responsables del rótulo: sus dos minutos de fama en la pequeña pantalla han motivado, por tanto, despidos. Aunque no se conocía la identidad de los cesados, uno de ellos ha dado un paso al frente en las redes sociales este jueves. Y no es la primera vez en la que la televisión le da cierto eco.

El pasado televisivo del autor del rótulo contra la Princesa Leonor

El guionista que ha dado la cara tras el aluvión de críticas a TVE se trata de Bernat Barrachina. Su trayectoria mediática previa a 'La hora de la 1' (allí se estrenó en septiembre) es más que dilatada, con el entretenimiento como especialidad: 'El Hormiguero', 'Así nos va', 'Lo mejor que te puede pasar', 'Guerra de sesos', 'Otra Movida'... Fue precisamente en este último programa y en su hermano mayor, 'Tonterías las justas', donde el catalán adquirió cierta notoriedad en la pequeña pantalla.

Barrachina trabajaba de subdirector en el espacio que presentaban Florentino Fernández, Dani Martínez y Anna Simón. Sin embargo, tenía algunas apariciones puntuales en pantalla que le hicieron bastante reconocido entre la legión de seguidores jóvenes de la que llegó a gozar 'TLJ' en Cuatro.

Tanto es así que Dani Martínez tiró de su humor característico para convertir a Barrachina en un elemento imprescindible de 'El Ranking', la sección por excelencia de 'Tonterías las Justas'. En medio de las recordadas batallas de corchopanes entre Flo y Dani (a las que se sumaban, cuando los había, los invitados), siempre había un hueco para los chistes al más puro estilo Chiquito de la Calzada. Estos siempre estaban protagonizados por “¡Bernarrrr!”, que no era otro que el subdirector del programa.

La reacción del guionista despedido

También director de Comunicación del Ayuntamiento de Badalona con el PSC en su momento, Bernat Barrachina ha decidido pronunciarse en sus redes sociales con un mensaje que ha dado a entender el humor con el que se toma su cese, a pesar de haber puesto a la cadena pública en peligro. "Me han despedido, como al abuelo de Leonor", escribía el guionista, acompañando el mensaje de un mítico vídeo del rey diciendo "Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir".

Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV — Bernat Barrachina (@bernibarrachina) February 11, 2021

Por otro lado, este jueves, la directora y presentadora de 'La Hora de la 1', Mónica López, ha pedido disculpas por el "error": "Hoy queremos pedir disculpas, tal y como se dijo ayer, al poco de producirse este error; RTVE lamenta profundamente lo ocurrido y mantiene su compromiso con las instituciones del Estado", ha asegurado López al inicio del programa. A continuación ha recordado que RTVE ha "relevado de sus cargos a los autores de esta equivocación".