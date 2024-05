El Barcelona nada hasta la orilla y Olympiacos le deja sin Final Four

El Barça quedó eliminado de la Euroliga de baloncesto este miércoles tras perder en el quinto partido de los cuartos de final en el Palau Blaugrana frente al Olympiacos (59-63), que fue por detrás en el marcador durante la mayor parte del encuentro pero remontó en el último cuarto.

Pese al aliento del Palau Blaugrana, que con 7.742 asistentes registró la mejor entrada del curso, y al esfuerzo defensivo, el cuadro azulgrana pagó la falta de ideas en ataque y el desacierto en el triple (4 de 26).

En un partido marcado por las defensas, las canastas de Kostas Papanikolaou y Shaquielle McKissic en el tramo final noquearon al Barça, que tuvo en Nico Laprovittola a su máximo anotador (17) y en Ricky Rubio a su líder (6 puntos, 5 robos y 5 asistencias).

Συγχαρητ?ρια στην ομ?δα μπ?σκετ του Ολυμπιακο? μας για την πρ?κριση στο Final Four της Euroleague! / Congratulations to @Olympiacos_BC for qualifying to the Final Four of the @EuroLeague! ????

