El pasado de Sara Carbonero antes de Iker Casillas: el mote que le pusieron y su relación con Jorge Fernández

Sara Carbonero es una presentadora de televisión y modelo. popularmente conocida por su trabajo periodista deportiva. Siempre tuvo muy clara su vocación y, cuando se encontraba cursando tercero de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, con tal solo 22 años, entró como becaria en Radio Marca y seis meses después fue contratada.

Tras un breve paso por la Cadena SER, se incorporó en mayo de 2007 a La Sexta, cadena en la que se hizo cargo de la información deportiva en los programas informativos. Dos años después, como consecuencia de la insistencia de Pedro Piqueras, fue fichada por Telecinco como redactora y presentadora de deportes. Poco después, fue nombrada presentadora de deportes de la primera edición de Informativos Telecinco. Entre 2009 y 2015, continuó como redactora y presentadora del área de deportes de Telecinco.

Entre 2010 y 2012 fue presentadora del canal italiano de televisión especializado en fútbol Premium Calcio. Desde marzo de 2011 también colaboró en la sección de deportes de Noticias Cuatro y en programas especiales deportivos de Energy. Un año después fichó por la cadena mexicana Televisa para colaborar en el espacio deportivo 'La Jugada'.

Mientras compaginaba su carrera televisiva con colaboraciones en el diario Marca, en 2016 dejó aparcado el mundo deportivo y se puso al frente del programa de moda de Telecinco, 'Quiero Ser'. En 2019 volvió a la televisión deportiva como colaboradora en 'Deportes Cuatro' y, actualmente, conduce su propio programa en Radio Marca, '¡Qué el baile no pare!'.

A día de hoy, Carbonero se encuentra en el centro de todas las polémicas como consecuencia de su reciente separación con Iker Casillas. La pareja ha decidido cortar su relación tras 11 años juntos. A pesar de ello y de llevar tantos años compartiendo en el ojo público, la comunicadora siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, por lo que hay muchos aspectos de su vida que resultan desconocidos para los espectadores.

Los motivos de su separación con Iker

Según explica el entorno de la pareja a Lecturas, el amor se ha extinguido entre ambos: "Ellos se tienen mucho cariño, pero ya no están enamorados".

La pareja ya se encontraba en crisis cuando los problemas de salud golpearon a ambos en 2019. Un infarto de Casillas y un tumor de Carbonero con pocos meses de diferencia, una lucha enorme y dos hijos pequeños de por medio, la distancia de su hogar, un país diferente.

Tener que abandonar el fútbol de manera prematura hizo que Iker Casillas se sumiera en una depresión y fuera incapaz de apoyar a su esposa durante su enfermedad como le habría gustado.

A pesar de todo, decidieron seguir adelante por sus hijos Martín y Lucas, hasta que los famosos audios de WhatsApp del portero precipitaron la caída. Una amiga íntima del excapitán del Real Madrid ha hecho llegar a la prensa del corazón unos mensajes en los que Iker se abría y explicaba cómo se encontraba su relación. El tono de la conversación era de absoluta confianza, hasta el punto de que Casillas dice vivir una situación "asfixiante".

Su enfermedad

En 2019, tal y como informó la propia periodista en su cuenta de Instagram, fue operada de un "tumor maligno de ovario". "Afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente", escribió sobre sobre el cáncer, "esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir".

Esto protagonizó uno de los peores momentos de su vida, dado que informó de ellos tres semanas después de que su entonces marido, Casillas, fuese operado de urgencia tras sufrir un infarto.

En febrero de 2021, se anunció que la periodista volvía a ser ingresada en la Clínica Universidad de Navarra, lo que hizo saltar de nuevo todas las alarmas y los rumores que decían que habría sufrido una dura recaída. Sin embargo, finalmente, se confirmó que su ingreso ha sido debido a otros factores que, aunque por el momento no han salido a la luz, sería mucho menos grave de lo que se creía.

No terminó Periodismo

Hace unos años, Carbonero volvió a colocarse en el centro de las polémicas, pero nada tenía que ver con sus relaciones amorosas. Se filtró que la presentadora no había terminado la carrera de Periodismo, por lo que fue muy criticada.

La comunicadora siempre ha sido una gran amante del deporte. De pequeña era la única niña del colegio que jugaba al fútbol "y nada mal", según aseguró ella. Además, era una gran aficionada del tenis y seguidora de Arancha Sánchez Vicario. Sumado a esto, su padre le inculcó la pasión por la radio. Sin embargo, reconoció que se especializó en deportes "de rebote", dado que fue por recibir una beca de la Universidad.

A Carbonero le quedó una asignatura para licenciarse en Periodismo, pero nunca dejó de formarse con experiencia. Entró de becaria en Radio Marca con tal solo 22 años y, poco después, fue contratada en laSexta, lo que provocó que dejase sus estudios aparcados. Su éxito fue inmediato a pesar de que su prueba fue "horrible", según conto ella: "Me caí, no sabía a qué cámara mirar...".

El mote que le pusieron

Tal y como confesó un ex compañero de Carbonero de la facultad a 'El Confidencial', nada más verla entrar en el aula la pusieron un mote que se le quedó para los años siguientes. La llamaban "la Lara Croft de la Complutense", por su estilo al vestir y el aire que se daba a Angelina Jolie.

Fichada por Piqueras

En febrero de 2021, Pedro Piqueras, ex compañero de la periodista, contó en una entrevista para el programa de Sara Carbonero en Radio Marca cómo logró ficharla para Mediaset. El presentador desveló cómo se llevó a cabo el fichaje de Carbonero por Mediaset, lo que fue muy complicado ante su negativa. Tal y como aseguró el presentador, le costó convencerla para que cambiase de aires y dejase laSexta.

"La veía porque a la hora que yo hacía el informativo aparecía una mujer bellísima en laSexta. Le comenté a mi mujer que me gustaba esa chica y que escuchara su voz. Entonces dijimos es buenísima, guapísima", confesó Piqueras, desvelando el momento en el que se fijó en su compañera.

Antonio García Ferreras, conductor de 'Al Rojo Vivo', no estaba convencido con dejar ir a Carbonero, por lo que se convirtió en un gran obstáculo para Piqueras. "Sabía que en cuanto saliera a Telecinco iba a ser la bomba, pero me costó porque Ferreras no la soltaba ni harto de vino", confesó.

De la misma manera, el comunicador explicó que tampoco le fue fácil convencer Paolo Vasile, ya que no se mostraba muy convencido con el fichaje de la periodista. "Le dije: 'Mira Paolo, vamos a cenar con Sara'", señaló. Esa cena logró convencer a Vasile, ya que conoció a Carbonero y dijo que "era la mujer más bella que había visto fuera de Italia". Su profesionalidad provocó que acabase convenciendo a Vasile y que le acabase ofreciendo una oferta mucho mejor que la que Piqueras le había hecho.

De esta manera, comenzó a forjarse su fuerte amistad, más allá de lo profesional. Piqueras y Carbonero mantienen una muy buena relación, lo que la locutora afirmó al contar una anécdota en la que el periodista le dio una sorpresa por su cumpleaños de hace dos años. El presentador de Telecinco se trasladó hasta Oporto para darle una sorpresa junto a otros amigos. Este detalle emocionó mucho a ambos, ya que los dos terminaron llorando de alegría.

Excedencia en Mediaset

Dedicó la mayoría de su carrera a Mediaset, pero, al mudarse a Oporto por el traslado de su pareja, tuvo que pedirse una excedencia de 2 años en la cadena.

Otros negocios

Aunque dejó de dedicar tanto tiempo a los medios de comunicación, la presentadora aprovechó para desarrollar otros proyectos. Junto a su amiga Isabel Jiménez y su estilista, Mayra del Pilar, abrió Slow Love. Este negocio consiste en una tienda de moda, decoración y filosofía de vida. Además, diseña complementos para Agatha, cuyos beneficios se destinan al apoyo a los refugiados.

Sus aficiones

Como se ha mencionado anteriormente, siempre ha sido una gran amante de los deportes. A pesar de ello, según han pasado los años, sus gustos han variado. Aunque en redes confesó que es de las que se apuntal al gimnasio para no ir, actualmente dedica su tiempo al yoga y pilates.

Aunque nunca ha querido decir públicamente para no encender polémicas, la presentadora siempre ha sido futbolera y seguidora del Atlético de Madrid, como su familia. Siempre ha manifestado su admiración por la música, lo que define como su mayor afición. Toca la guitarra y escucha música de todo tipo.

Sus músicos favoritos son Joaquín Sabina, Eric Clapton, Alejandro Sanz, Vetusta Morla, Bon Jovi, Rayden, David Bowie, Zahara, Cindy Lauper o Manuela Vellés. De adolescente era fan de Roberto Carlos.

Sus famosas amistades

A pesar de su salto a la fama, Carbonero siempre ha hecho por mantener sus amistades de toda la vida. Su hermana Irene es una de sus mejores amigas y suele visitarla a menudo para ver a sus sobrinos. Todos los veranos suele juntarse con las amistades de su pueblo, Corral de Almaguer (Toledo).

Por otro lado, desde que comenzó a hacerse un hueco en la televisión, se hizo inseparable de la periodista Isabel Jiménez, con quien mantiene una estrecha relación. Entre sus amigos íntimos también se encuentra su fotógrafo, Bernardo Doral. Dada su actividad en las redes sociales, mantiene una gran amistad con la influencer Boticaria García y La vecina rubia.

Asimismo, tanto Casillas como Carbonero mantienen una muy buenaq amistad con Alejandro Sanz y su mujer, Raquel Perera.

Su vida amorosa

Antes de encontrar el amor junto a Iker Casillas, cuya relación quedó sellada con su famoso beso en el Mundial de fútbol de Sudáfrica, la presentadora fue relacionada con otros rostros conocidos. A diferencia de su relación con el futbolista, Carbonero vivió romances mucho menos sonados y más privados.

En 2008, la comunicadora mantuvo una relación con Matías Prats Jr., lo que se comprobó al verles juntos a menudo. Poco después, fue vista con David Sánchez, a quien conoció cuando ella estaba en Radio Marca, dado que ambos trabajaban en el mismo medio. Sin embargo, su relación más llamativa se destapó en 2009.

Carbonero fue vista con Jorge Fernández. En ese momento, ella era nueva en el mundillo, pero el presentador de 'La ruleta de la suerte' ya llevaba muchos años en la pequeña pantalla y siempre se ha caracterizado por saber llevar su vida privada de manera muy discreta. Por ello, fue desconocido para todos que esta pareja lleva saliendo desde el mes de febrero.

Al hacerse públicas una fotos de ambos paseando, unas fuentes cercanas a la preja aseguraron que se estaban "conociendo". Esta noticia fue muy llamativa en los espacios del carazón, dado que, en ese momento, se relacionaba a la periodista con Iker Casillas y también con Feliciano López. Además, nadie sabía que el ex Mister España ya se había separado, como consecuencia de su discreción.

Un año después, se hizo público su romance con el portero y se casaron en 2016. Fue una boda secreta en los juzgados y solo contaron con la presencia de sus seres queridos. "Estoy contenta y para mí fue muy bonito, la verdad. No todo el mundo sueña con tener un bodorrio y a mí igual me da más pereza hacer una megafiesta", contó la periodista. A partir de entonces, la pareja formó una familia y tuvieron dos hijos, Martín (7) y Lucas (4).