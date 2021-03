"Para eso te pagan": Ana Peleteiro corta a Santiago Segura y hace saltar 'El Desafío' por los aires

La noche para Ana Peleteiro en ‘El Desafío’ no era nada fácil. La deportista olímpica no solo se enfrentó al toro hidráulico, también se retó con otro toro, pero este de carne y hueso. Hablamos de Santiago Segura. Los dos protagonizaron uno de los momentos más tensos de la gran final del concurso. No era la primera vez que había alguna palabra más alta que otra entre ambos, pero este viernes la bomba acabó detonando, dejando a todos los compañeros y audiencia en ‘shock’.

La noche discurría muy amena. El protagonismo estaba centrado en los concursantes que se jugaban la victoria final. Sin embargo, un comentario de Santiago Segura hacía estallar por los aires la tranquilidad de la noche: "Lo has hecho muy bien, Ana, pero tengo un poco de conflicto. Como tú siempre has sido la concursante más beligerante, te voy a pedir ayuda. Una vez me dijiste: 'Claro, es que me has dado menos nota'. Y, claro, ¿a cuál de tus compañeros podría haberle dado menos nota?".

Unas palabras que, como era de esperar, no sentaban nada bien a la deportista olímpica que respondía de forma inmediata. "Tú sabes perfectamente a quién me refería", contestó rotunda. A lo que el afamado director respondió volviendo a insistir: "Por ejemplo, ¿Bustamante merece menos nota que tú?". Esta insistencia de Santiago Segura hizo estallar a Peleteiro que acabó soltándole un dardo envenenado: "Eso lo tienes que decidir tú, que para eso te pagan".

Todo parecía que iba a acabar con el duro comentario de la deportista, pero el director de cine quiso ir un poco más allá: "Te estaba pidiendo ayuda, pero, vamos, me lo has puesto en bandeja”. Y Peleteiro volvía a responder con contundencia: "Efectivamente, haz lo que tú quieras. Como siempre has hecho". Este último reproche no debió sentar nada bien a Segura que acaba elevando el tono de sus comentarios y respondió irritado: "Vamos a ver, ¿te molesta que te pida ayuda? Siempre te quejas. No quieres mojarte. Tú lo que quieres es quejarte todo el rato. Tu actitud no me gusta".

Pero la atleta olímpica no iba a quedarse callada y seguía erre que erre y volvía a rebatir al jurado: "Es tu problema si no te gusta. Todos han hecho un gran concurso", admitió la deportista coruñesa. "Yo soy una persona sensible, no me gusta ver a la gente encabronada, pero, como es el último programa, cabréate lo que quieras. Eso sí, en las pistas te voy a aplaudir a muerte. Ahí sí que quiero que ganes", quiso dar por terminada la discusión Santiago Segura. Sin embargo, Ana Peleteiro tenía una última cosa que añadir: "No, en la pista enfádame también, que me viene bien".

Carlos Lopez Alvarez

Así discurrió la gran final de ‘El Desafío’

Después de una temporada cargada de emoción, llegamos a la gran final en la que uno de los ocho participantes se alza con el triunfo de esta primera edición de ‘El Desafío’. Kira Miró se alzó con el primer puesto en el ranking global del concurso. Seguida de Jorge Brazález y de Pablo Puyol. Un podio de honor más que merecido por el gran trabajo y dedicación que han tenido estos tres grandes concursantes. Kira Miró anunció la donación del premio de 30.000 euros a la ONG NUPA (Asociación española de ayuda a niños con trasplante multivisceral). Además, se llevó el SsangYong Korando que les ha acompañado todas las noches en el plató.

El reto de Kira Miró este viernes tenía un nombre propio: “Celtas Cortos”. La actriz se enfrentaba a un desafío realmente importante al tener que aprender en tiempo récord a tocar la batería. De esta manera, y junto al famoso grupo, tenía que interpretar la mítica canción “20 de abril”. Como ha venido siendo habitual a lo largo de todo el concurso, Kira lo bordó y recibió las felicitaciones de todos sus compañeros y del jurado del programa. “Me ha sonado a una profesional, has hecho un enorme concurso, enhorabuena, pase lo que pase, eres una ganadora”, valoró Juan del Val. Mientras que Tamara Falcó anunciaba que: “No harían nada mal los Celtas Cortos en incluirte en el grupo”.

El desafío para Pablo Puyol era el “Circuito mortal”, una prueba realmente complicada y exigente que mezclaba el parkour con el equilibrio y las acrobacias. En ella, tenía que sortear distintos obstáculos sin pisar en ningún momento el suelo. Puyol superó todo el circuito sin ningún fallo. Algo que a estas alturas del concurso no sorprendió demasiado, ya que Pablo ha sido uno de los concursantes que mejores pruebas ha hecho a lo largo de todo el formato.

Por último, los Jorges (Jorge Brazález y Jorge Sanz) se enfrentaban al “Duelo de pianistas” en el que debían tocar el piano en directo con los pies. Los concursantes superaron el reto sin demasiados problemas. Aunque la puntuación no le sirvió a Brazález para alzarse con la victoria final del concurso.

