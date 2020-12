Paco León confiesa a Broncano que se enfrentó a un guardia de seguridad una noche de fiesta: "Le mordí"

La noche del martes, Paco León visitó 'La Resistencia' para promocionar su nueva película, 'Mamá o Papá', la que protagoniza junto a Miren Ibarguren y Eva Ugarte. Pero como es costumbre en el programa de David Broncano, la conversación comienza a desviarse y se habla de todo menos de los proyectos del invitado.

Es por esto por lo que el conductor del espacio se interesó por si "había tenido peleas en otro ambiente, como en un bar". Nadie esperaba que el intérprete tuviera algo que contar, no obstante, antes quiso justificarse: "Cuando me dan sustos, tengo brotes... Depende de mi nivel de adrenalina, pero reacciono muy mal. Hay como dos o tres segundos donde yo no controlo y me pongo muy, muy agresivo. La he liado parda varias veces".

"Una vez a punto, pero no de hostias así de dar y recibir, pero sí de amenazar", reconoció. León comentó que el conflicto se produjo durante el festival de televisión de Vitoria, en una discoteca después de la gala.

"Tenían como un sitio VIP, un reservado por ser famoso... Era un cuartillo y yo no quería estar ahí, pero estaba bien para dejar los bolsos. De repente, la gente empezó a fumar ahí y al poco tiempo eso se llenó de gente y aquello ya no era ni reservado ni nada, era el camarote de los hermanos Marx", comenzó explicando.

"Entonces, le dijeron al guardia de allí que había que desalojar. Llegó un hombre muy mal encarado y nos gritó: '¡Venga va, fuera!'. Empezó a empujarme y le dije 'sí, te he escuchado perfectamente'", agregó, entre risas. "Entonces, le cogí la mano y le dije que le estaba escuchando y le mordí y le hice sangre", confesó, dejando al presentador atónito.

"Mi hermana María saltó como un puma como '¡Qué pasa con mi hermano!'... La imagináis perfectamente", reveló. "De repente el hombre estaba un poco alucinado porque se acababa de dar cuenta de que era el Luisma el que le había mordido", reconoció tras comentar que se quejó y le dijo que le había hecho daño.

"Yo empecé con la misma mala hostia, pero chuleando, en plan: '¿Ah, sí? ¡Denúnciame! ¿Te he hecho daño?' Súper mal rollero", apuntó el entrevistado tras reconocer que "iba 'pimplado' y estaba dispuesto a todo", por lo que tuvieron que separarles porque "se iba a liar".

Cuando @pacoleonbarrios se enfrentó a un guarda de seguridad y le mordió la mano. #LaResistencia Cosas de la noche. pic.twitter.com/j3Uq3j9nsz — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) December 22, 2020

Pidió disculpas

"En esa circunstancia te metió ser famoso y también te sacó ser famoso", le replicó Broncano. "Me avergoncé mucho porque la había liado yo. Le había mordido y le había hecho daño al hombre. Después me pidieron perdón a mí, formalmente, desde el local de la discoteca... Me pidieron perdón por preparar un sitio VIP y después echarnos a empujones. Es como que no entiendes bien qué pasó. Está feo eso", recordó el invitado.

"En fin, se nos fue la cabeza, ni para ti ni para mí. Le pido disculpas a ese hombre al que mordí", dijo, mostrándose muy arrepentido, a pesar de que lo recuerda como una anécdota. "Fue un momento, nos confundimos los dos. Yo creo que ya está", envió un mansaje al guardia de seguridad mirando a cámara.