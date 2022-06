Pablo Motos da un toque a Omar Montes por lo que dice a una espectadora: "No metas a gente de la familia"

La noche del lunes, Pablo Motos comenzó la semana en 'El Hormiguero' con la visita de Omar Montes. El cantante acudió al espacio de las hormigas para promocionar su nueva canción, 'La llama del amor', la que versionó en acústico antes de entrar en el plató con Motos a la guitarra y sin autotune. A raíz de esto, Montes reconoció que se ha cansado del reguetón y que ahora quiere centrarse en el flamenco. "Quiero hacer lo que me guste y canciones que sean trascendentes", comentaba al respecto.

No obstante, no hablaron solo de su trayectoria profesional y Motos le preguntó por algunas de las polémicas que ha protagonizado en los últimos meses como la fama, su fortuna y la 'Operación Deluxe', investigación que señaló a algunos famosos por falsificar el pasaporte covid.

"Nada. Ahí pueden poner y quitar los nombres que les dé la gana. Esto es un tema muy serio. Yo he consentido que se me ponga en la palestra y no me habréis escuchado decir nada. Me he callado, pero si yo hablara… No soy así y no lo voy a hacer, pero podría coger a más de uno y sacarlo a la palestra", decía al respecto. "Tú no puedes estar dando informaciones falsas a periodistas porque a ti te caiga mal una persona. Es como si yo me hago policía y me inventó historias de ti y te la lio. Eso no se puede hacer, eso está castigado", zanjaba.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando llevaron a cabo la llamada para dar la tarjeta Openbank, momento del espacio en el que llaman a un número de teléfono al azar para que un espectador puede llevarse 3.000 euros si responde bien a la pregunta "¿sabe usted qué es lo que quiero?", cuya respuesta es "La tarjeta de 'El hormiguero". Esta vez, fue el cantante el encargado de hablar con la persona que descolgase el teléfono.









"Ahora le voy a hablar con mucha educación"



"Está poniendo el prefijo de Pan Bendito", bromeaba una de las hormigas. "Me has pillado cien por cien", reconocía Montes entre risas. Antes de marcar el número, el presentador le explicó que antes de nada debía presentarse al espectador y decir que llamaban desde 'El Hormiguero' para "evitar mosqueos".

"Que no te cuelguen", le advirtió Motos al entrevistado. De forma inmediata, una mujer contestó y el cantante, algo nervioso, quiso ayudarla a llevarse el premio. "Ponga usted Antena 3 y no cuelgue, que le vamos a dar un regalito. Se va a ir usted de vacaciones con su marido", le decía Montes. "¿Con mi marido?", reaccionaba ella tras un largo silencio. Totalmente descolocados por el silencio de la señora, esperaban a su respuesta. De pronto, muy tajante, la espectadora contestaba justo antes de colgar: "A mi marido lo tendré que sacar del cementerio si me tengo que ir con él".

La señora colgó rápidamente y Pablo Motos se echó las manos a la cabeza al ser consciente de que había metido la pata, mientras Montes se quedaba totalmente callado sin saber que decir ante su error. "No metas a gente de la familia. Tú dirígete solo a la persona con la que hablas", le pedía el conductor del espacio al invitado. "Llámala otra vez", pedía el cantante al sentirse culpable. "Nos va a mandar a la porra", opinaba Motos. "Ahora le voy a hablar con mucha educación", aseguraba el artista.

"Los 6.000 euros se los deberíamos de dar a esta persona y si no, lo dejamos para la semana que viene", aseguraba el presentador tras aceptar la oferta de Montes. A pesar de ello, la señora no volvió a coger el teléfono y no pudo hacerse con los 6.000 euros. Como consecuencia, la próxima semana se premiará a quien responde bien con 9.000 euros.