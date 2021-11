Pablo Motos sale en defensa de 'El Hormiguero' por las acusaciones de "montaje" en la entrevista a Ayuso

El pasado martes, Pablo Motos volvió a formar parte de la parrilla de Antena 3 al frente de 'El Hormiguero' para dar paso a una de las entrevistas más esperadas. El presentador recibió a Isabel Díaz Ayuso en plató, quien entró entre lo vítores del público. De esta manera, la presidenta de la Comunidad de Madrid visitaba por primera vez el espacio y se unían a los políticos que se habían enfrentado a las preguntas de Trancas y Barrancas.

Los espectadores se encontraban expectantes ante la visita de Ayuso al programas de las hormigas, lo que se ha visto reflejado en los datos de audiencia. La primera visita de la política a Pablo Motos ha marcado un 23.2% de cuota de pantalla y 3.588.000 espectadores. De esta manera, 'El Hormiguero' logró marcar el máximo de la temporada y la quinta mejor cuota histórica. A esta entrevista solo le han superado visitas como la de Pablo Díaz (24%), Isabel Pantoja (23.8%), Santiago Abascal (23.5%) y Pedro Cavadas (23.3%).

Asimismo, el programa de Antena 3 fue el espacio más visto del martes en la televisión al superar los 3 millones de espectadores. Esto se debe a que, además de analizar la situación política actual, dando unas respuestas que esperaba la audiencia con ansia, también habló de algunos aspectos de su vida personal. Además de sorprender a todos con su asombrosa habilidad para adivinar las canciones de los años 80-90, contando solo con los primeros acordes.

Esta entrevista fue analizada en el propio programa durante la mesa de actualidad que protagonizan Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y Tamara Falcó, cada jueves. Todos coincidieron en el gran trabajo de su compañero durante la entrevista y las buenas respuestas de la presidenta de la capital.





"La gente está preguntando si esto era un montaje"



"Me parece que estuvo enormemente solvente. A mí me sorprendió porque venía muy bien preparada. Tuvo un discurso bastante inteligente. Me llama mucho la atención el enfado que ha provocado en la gente muy de izquierdas, porque en el fondo pensaban que aquí iba a estar mal, que no iba a estar a la altura. No sé si que estuviera tan bien enfadó más a la gente de izquierdas o a Pablo Casado", comenzaba opinando Del Val.

"Creo que la entrevista le salió bien", comentaba Pardo tras asegurar que "en Génova son conscientes de que Ayuso es una persona que sabe salir de estas cosas". "Vino muy preparada, ¡Hasta en la ropa! Supongo que en Génova habrá aumentado la inquietud", agregaba la periodista.

Por su parte, Tamara Falcó se mostró muy satisfecha con la actitud de Ayuso, pero decidió trasladar al espacio todas las dudas del público sobre si el programa había hecho un "montaje" para que la política quedase bien al demostrar su buen oído para acertar las canciones: "¿Pero ella sabía las canciones que iban a salir?". "La gente está preguntando si esto era un montaje. Absolutamente no", aclaraba el conductor del espacio de Antena 3, dejando claro que todo sucedió tal y como se vio desde casa.









"Lo que pasó en directo, pasó"



"Había como unas 30 o 40 canciones. Estuvimos jugando en el ensayo, que era divertidísimo. Lo que pasó en directo, pasó, y por supuesto que ella no tenía ni idea de nada de lo que le íbamos a poner", explicaba Motos. "Eso en este programa yo creo que ya puedo decir que es verdad, porque muchas veces sale muy mal. Hay veces que ha venido algún invitado y ha salido como el culo. Cuando pasa eso la gente no dice que estaba preparado, que era un montaje. No estaba preparado y lo hizo muy bien, acertó las canciones porque las sabía", zanjaba el presentador.

Asimismo, Pardo y Del Val también quisieron comentar los momentos que no habían ido del todo bien. "Hubo una cosa que le salió mal, cuando le preguntaste sobre los muertos en las residencias. Ella trató de contestar, pero venía a decir que la pandemia había sido muy dura y pedía empatía con ella. Sí, pero entonces... ¿Por qué no empatizas tú con otros políticos, como con Pedro Sánchez?", se preguntaba la presentadora de 'Más vale tarde'.

"Hubo un par de cosas que no le salieron muy bien, primero ese tema de las residencias, y segundo el tema del bloqueo en el Whatsapp a Teodoro García Egea. Se hizo un lío ahí explicando que si le bloqueó en un teléfono y en el otro no, que no sabía qué le había pasado y demás. Si no quieres tenerlo bloqueado le desbloqueas y ya está, no lías la que lías", apuntaba el escritor.