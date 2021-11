Pablo Motos revela en 'El Hormiguero' el problema personal que sufre por enfrentarse al apagón: "Mi mujer..."

Este lunes,Pablo Motos arrancó la semana en 'El Hormiguero' con la visita de David Verdaguer y Vicky Luengo. Los actores acudieron al programa de las hormigas para promocionar su nuevo proyecto, una serie de Amazon Prime, 'Historias para no dormir'. Cada episodio está protagonizado por unos actores y ellos se encuentran al frente de 'El Doble'. En la mencionada ficción se puede ver a conocidos actores como Dani Rovira, Nathalie Poza, Eduard Fernández, Raúl Arévalo o Inma Cuesta.

"Si, me gusta pasar miedo", reconoció la actriz cuando el presentador se preguntó si les gustaba pasar miedo, dado que la ficción que protagonizan es de terror. "A mí no me gusta, es más, aún duermo con la luz encendida y digo que es por mi hija, que me lo ha pedido. También me da miedo que, en un hotel, abran la puerta y la bloqueo por la noche. Y me pone nervioso que las puertas tengan mirilla", decía por su parte Verdaguer.

Posteriormente, tras terminar la entrevista, el presentador despidió a los invitados y dio paso a la tertulia de actualidad en la que participa junto a Lolita, Gloria Serra, quien está siendo sustituida por la periodista María Dabán en los últimos programas, el periodista Rubén Amón y Juan del Val.

Nada más comenzar, el conductor del espacio puso sobre la mesa uno de los temas más relevantes del momento y que más está dando que hablar: el posible apagón mundial. "Todos los que habéis comprado camping gas, linternas... que sepáis que ya tenéis nombre: 'Preparacionistas'", comenzaba informando Motos.









"Cuando llegamos a casa, en vez de encender las luces, las apaga"

"Es un movimiento social que se prepara anticipadamente a las emergencias natural o a cualquier otra cosa", explicaba el presentador ante las dudas de sus compañeros. Ante esto, Tracas quiso tomárselo con humor y aseguró que le gustaba más referirse a ellos como "apagoners", lo que provocó las risas en plató.

"Con lo cara que está la luz cualquier día nos la van a cortar porque no vamos a poder pagarla", se quejaba Lolita Flores. "La luz cada día sube más, el gas también lo hará... Tendremos que apañarnos con lo que tengamos. Yo he comprado botes de garbanzos hervidos, lentejas, latas... Papel del baño todavía no", reconocía la cantante, refiriéndose a sí misma como preparacionistas.

"¡Ojalá no haya apagón!", señaló entonces la colaboradora, unas palabras que fueron apoyadas por Motos. "Sobre todo para no soportar más cosas de mi mujer, que no para de comprar. Cuando llegamos a casa, en vez de encender las luces, las apaga y pone de led", se quejaba Motos, entre risas, señalando así cómo está viviendo en casa la preparación por el apagón.