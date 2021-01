Pablo Motos reaparece en 'El Hormiguero' con un cambio de look que provoca las risas de los colaboradores

Este lunes, ‘El Hormiguero’regresó a la parrilla de Antena 3 tras sus vacaciones navideñas. Como no podía ser de otra manera, el programa de las hormigas volvió por todo lo alto y contó con un llamativo invitado, Vicente Vallés, quien no ha dejado de protagonizar polémicas en los últimos meses.

A pesar de ello, el presentador de Antena 3 Noticias fue una sorpresa para los espectadores, dado que fue una elección de última hora como consecuencia de la nevada en Madrid, y protagonizó una de las entrevistas más polémicas hasta el momento. El fuerte temporal impidió a Concha Velasco a asistir a su cita con Pablo Motos como estaba previsto. Sin embargo, fue el nuevo peinado del conductor del espacio lo que más llamó la atención.

Motos reapareció en plató con un look diferente, lo que no pasó desapercibido para los espectadores. Se trataba de un peinado con aspecto despeinado y de punta que también llamó la atención de sus compañeros, quienes no dudaron en bromear y reírse del valenciano ante las cámaras.

‘El Hormiguero’

"Pero, ¿Qué te has hecho?", le preguntaba Marron, intentando contener la risa. Consciente de lo que pasaba, el presentador echó la culpa a la persona que suele peinarse antes de salir al plató: "Le he dicho de punta. Pero no era de punta, era despuntado". Por este motivo, el comunicador presentaba un aspecto diferente con la intención de modernizarse y llevar un pelo más juvenil.

No obstante, Marron no fue el único colaborador que se dio cuenta y aprovechó para meterse con el presentador. A lo largo del programa, tanto Trancas y Barrancas como el Monaguillo estuvieron haciendo bromas sobre el nuevo look de Motos y el error de su peluquero al interpretar su petición de “despuntado” como “de punta”.

Como ya es habitual, al igual que los colaboradores, los usuarios de Twitter no tardaron en pronunciarse al respecto para reírse de Motos. “Lo de la barba de Pablo Motos bien... Pero ¿Lo del pelo en plan canallita? ¿Dónde dejaste la vergüenza?”, decían algunos. “¿Qué le pasó a Pablo Motos en el pelo? Que se lo corte, por favor” o “Pablo motos lleva el pelo ‘paja’”, aseguraban otros.

#VallésEH@El_Hormiguero lo de la barba de Pablo motos bien,.. pelo lo del pelo en plan canallita? Donde dejaste la vergüenza? — Fredo (@fredo_vila) January 11, 2021

Pablo motos lleva el pelo "paja"... jajajaja — Javi (@javier_andreo) January 11, 2021

Q le pasó a Pablo Motos en el pelo, q se lo corte por favor�� #VallésEH — Belsy148 (@belsy148) January 11, 2021

Vallés responde a las polémicas

Dejando las bromas a un lado, durante la entrevista con Vallés, Motos se quiso saber si le afectaba ser definido como “un facha” cada vez que manifiesta su opinión política, dado que se caracteriza por mostrarse en desacuerdo con Pablo Iglesias.

"Nada especial porque en realidad cuando tú haces un trabajo púbico hay gente a la que le gustas y otras a las que no. Hay gente que hoy le gusta y mañana le disgusta, porque hoy ha escuchado algo que le gusta oír y mañana hay algo que no le gusta, y de repente eres estupendo y mañana eres cualquier cosa: un comunista o un fascista. De manera que esto es parte de las circunstancias que se generan alrededor de una profesión que al final es pública y el público también tiene su derecho a opinar. A unos les gusta más y a otros menos", respondió el periodista.